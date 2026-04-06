🔴EN VIVO Pereira vs. Alianza: duelo sin margen pero con urgencias

El matecaña busca su primera victoria del semestre, mientras Alianza intenta alejarse del descenso en un cierre de campaña discreto.

Deportivo Pereira afronta este compromiso con la mirada puesta más en el futuro que en el presente. Sin opciones reales de clasificar a los cuadrangulares y sin victorias en el campeonato, el equipo busca al menos cerrar con dignidad el semestre. A pesar de sus recientes derrotas por la mínima diferencia, ha mostrado cierta solidez defensiva que podría ser clave, especialmente jugando en casa, donde ha tenido momentos ofensivos destacados.

Por su parte, Alianza llega en una situación ligeramente mejor en la tabla, pero también lejos de cualquier aspiración importante. Tras un breve impulso con dos victorias consecutivas semanas atrás, el equipo volvió a mostrar falencias, especialmente en ataque, acumulando partidos sin marcar.

El contexto obliga a ambos a competir más por el orgullo y objetivos secundarios. Pereira intentará romper su mala racha, mientras que Alianza buscará sumar para mantenerse a salvo en la tabla del descenso, aunque su bajo rendimiento como visitante genera dudas de cara a este duelo.

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