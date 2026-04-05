Cúcuta da el golpe y sorprende al América en el estadio General Santander
Un golazo de Peralta y un penal polémico sentenciaron un partido cerrado.
Contra todo pronóstico, Cúcuta Deportivo se impuso 2-0 sobre América de Cali en un partido que durante gran parte parecía destinado al empate.
El encuentro fue trabado y con pocas ideas en ataque, hasta que al minuto 42 apareció Jaime Peralta con una gran acción individual: control orientado dentro del área y definición precisa para abrir el marcador antes del descanso.
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En la segunda mitad, cuando América intentaba reaccionar sin mucha claridad, el árbitro sancionó un penal polémico que Léider Berdugo transformó en gol al 72’, ampliando la ventaja para los locales.
Los ‘Diablos Rojos’ intentaron responder en el tramo final y al minuto 83′ tuvieron la oportunidad de descontar desde el punto penal. Sin embargo, tras revisión del VAR, la decisión fue anulada, apagando cualquier opción de remontada.
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La jornada dejó un dato llamativo: ninguno de los equipos que buscaba asegurar su lugar en los ocho logró ganar. América se mantiene sexto, mientras Cúcuta escala hasta la posición 16.
Ahora, el conjunto caleño deberá cambiar rápidamente el chip, ya que su próximo reto será por la Copa Sudamericana frente a Macará.
Reviva acá la transmisión del partido:
Reviva acá el EN VIVO del minuto a minuto del partido:
Finaliza el partido
Cúcuta Deportivo 2-0 América de Cali
Tiempo adicional
Se sumarán seis minutos más
La revisará el arbitro
El juez anula el penal
Lo cobró el arbitro
Penal para el América
Peligro para América
Tiro libre peligroso a favor de Cúcuta
Lofalla América
Cabezazo delante del portero que falla de gran manera
Bloque bajo
Con dos goles a favor Cúcuta busca mantener el resultado
Oportunidad para el América
Cabezazo de Mosquera
GOOOOOOOOL DEL CÚCUTA
Lo hizo Léider Berdugo
Lo llama el VAR
El arbitro confirma la pena máxima
Penal para el Cúcuta
Lo cobró el arbitro
Dura entrada
Piden targeta pero Luifer Hernandez se venía resbalando
Hombre en el suelo
Duro golpe contra el arquero del Cúcuta
No aprovecha el Cúcuta
América busca las contras
Fuera de lugar
No deja de atacar el Cúcuta
Primera jugada del segundo tiempo
Tiro de esquina para el Cúcuta
Inicia el segundo tiempo
Ya rueda el balón
Finaliza el primer tiempo
Cúcuta Deportvo 1-0 América de Cali
Tiempo adicional
Se sumarán dos minutos
GOOOOOOOOL DE CÚCUTA
Jaime Peralta anota un golazo
Bloque bajo
El América prefiere irse defensiendo antes del descanso
Toca el Cúcuta
Sin ideas para atacar
Oportunidad clara
Tomás Ángel cabezea pero el balón se va al tiro de esquina
Intenta el remate lejano
América no logra pasar las líneas defensivas
Busca las contras
El conjunto local busca los balones largos al ataque
Ritmo de juego bajo
Ambos equipos juegan al toque sin general peligro
Buena defensa de América
Intento de jugada entre Peralta y Luifer para el Cúcuta.
Vuelve a salvar el portero
Federico Abadía vuelve a salvar al Cúcuta.
Perdonó el América
Darwin Machís falla una oportunidad clara
Oportunidasd para el local
Cabezaso de Luifer Hernandez que va a las manos del portero
Primera del local
Jaime Peralta es amonestado
La tuvo el América
Tomás Angel se escapó por la bando y falla delante del arco
Inicia el partido
Ya rueda el balón
Los jugadores visitantes ya estan en el estadio
¡Nóminas confirmadas!
¡Nóminas confirmadas!