Cúcuta da el golpe y sorprende al América en el estadio General Santander

Un golazo de Peralta y un penal polémico sentenciaron un partido cerrado.

Contra todo pronóstico, Cúcuta Deportivo se impuso 2-0 sobre América de Cali en un partido que durante gran parte parecía destinado al empate.

El encuentro fue trabado y con pocas ideas en ataque, hasta que al minuto 42 apareció Jaime Peralta con una gran acción individual: control orientado dentro del área y definición precisa para abrir el marcador antes del descanso.

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En la segunda mitad, cuando América intentaba reaccionar sin mucha claridad, el árbitro sancionó un penal polémico que Léider Berdugo transformó en gol al 72’, ampliando la ventaja para los locales.

Los ‘Diablos Rojos’ intentaron responder en el tramo final y al minuto 83′ tuvieron la oportunidad de descontar desde el punto penal. Sin embargo, tras revisión del VAR, la decisión fue anulada, apagando cualquier opción de remontada.

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La jornada dejó un dato llamativo: ninguno de los equipos que buscaba asegurar su lugar en los ocho logró ganar. América se mantiene sexto, mientras Cúcuta escala hasta la posición 16.

Ahora, el conjunto caleño deberá cambiar rápidamente el chip, ya que su próximo reto será por la Copa Sudamericana frente a Macará.

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