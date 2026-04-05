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06 abr 2026 Actualizado 02:16

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Liga Colombiana
Cúcuta CÚC
2
Jaime Peralta 41', Léider Berdugo 71' (p)
Cúcuta
América de Cali AMÉ
0
América de Cali
Final

Cúcuta da el golpe y sorprende al América en el estadio General Santander

Un golazo de Peralta y un penal polémico sentenciaron un partido cerrado.

Contra todo pronóstico, Cúcuta Deportivo se impuso 2-0 sobre América de Cali en un partido que durante gran parte parecía destinado al empate.

El encuentro fue trabado y con pocas ideas en ataque, hasta que al minuto 42 apareció Jaime Peralta con una gran acción individual: control orientado dentro del área y definición precisa para abrir el marcador antes del descanso.

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En la segunda mitad, cuando América intentaba reaccionar sin mucha claridad, el árbitro sancionó un penal polémico que Léider Berdugo transformó en gol al 72’, ampliando la ventaja para los locales.

Los ‘Diablos Rojos’ intentaron responder en el tramo final y al minuto 83′ tuvieron la oportunidad de descontar desde el punto penal. Sin embargo, tras revisión del VAR, la decisión fue anulada, apagando cualquier opción de remontada.

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La jornada dejó un dato llamativo: ninguno de los equipos que buscaba asegurar su lugar en los ocho logró ganar. América se mantiene sexto, mientras Cúcuta escala hasta la posición 16.

Ahora, el conjunto caleño deberá cambiar rápidamente el chip, ya que su próximo reto será por la Copa Sudamericana frente a Macará.

Reviva acá la transmisión del partido:

Reviva acá el EN VIVO del minuto a minuto del partido:

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Finaliza el partido

Cúcuta Deportivo 2-0 América de Cali

90'

Tiempo adicional

Se sumarán seis minutos más

La revisará el arbitro

El juez anula el penal

Lo cobró el arbitro

Penal para el América

85'

Peligro para América

Tiro libre peligroso a favor de Cúcuta

83'

Lofalla América

Cabezazo delante del portero que falla de gran manera

80'

Bloque bajo

Con dos goles a favor Cúcuta busca mantener el resultado

76'

Oportunidad para el América

Cabezazo de Mosquera

73'

GOOOOOOOOL DEL CÚCUTA

Lo hizo Léider Berdugo

71

Lo llama el VAR

El arbitro confirma la pena máxima

68'

Penal para el Cúcuta

Lo cobró el arbitro

62'

Dura entrada

Piden targeta pero Luifer Hernandez se venía resbalando

58'

Hombre en el suelo

Duro golpe contra el arquero del Cúcuta

54'

No aprovecha el Cúcuta

América busca las contras

Fuera de lugar

No deja de atacar el Cúcuta

48'

Primera jugada del segundo tiempo

Tiro de esquina para el Cúcuta

Inicia el segundo tiempo

Ya rueda el balón 

Finaliza el primer tiempo

Cúcuta Deportvo 1-0 América de Cali

45'

Tiempo adicional

Se sumarán dos minutos

42'

GOOOOOOOOL DE CÚCUTA

Jaime Peralta anota un golazo

40'

Bloque bajo

El América prefiere irse defensiendo antes del descanso

36'

Toca el Cúcuta

Sin ideas para atacar

33'

Oportunidad clara

Tomás Ángel cabezea pero el balón se va al tiro de esquina

29'

Intenta el remate lejano

América no logra pasar las líneas defensivas

26'

Busca las contras

El conjunto local busca los balones largos al ataque

23'

Ritmo de juego bajo

Ambos equipos juegan al toque sin general peligro

18'

Buena defensa de América

Intento de jugada entre Peralta y Luifer para el Cúcuta.

15'

Vuelve a salvar el portero

Federico Abadía vuelve a salvar al Cúcuta.

12'

Perdonó el América

Darwin Machís falla una oportunidad clara

9'

Oportunidasd para el local

Cabezaso de Luifer Hernandez que va a las manos del portero

6'

Primera del local

Jaime Peralta es amonestado

3'

La tuvo el América

Tomás Angel se escapó por la bando y falla delante del arco

Inicia el partido

Ya rueda el balón

Los jugadores visitantes ya estan en el estadio

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