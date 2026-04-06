🔴EN VIVO Nacional vs. Jaguares: uiere consolidar el liderato ante un Jaguares urgido

El conjunto verdolaga recibe en el Atanasio a un rival que pelea por no descender y llega motivado tras su última victoria.

Atlético Nacional se pone al día en el calendario del Torneo Apertura recibiendo a Jaguares de Córdoba en el estadio Atanasio Girardot, en un duelo aplazado que puede ser clave para ambos. El compromiso se disputará este lunes en horario nocturno 8:10 pm y será transmitido por.

El equipo verdolaga llega como líder del campeonato y con la firme intención de mantenerse en lo más alto de la tabla. Aunque en su última salida igualó sin goles frente a Cúcuta Deportivo, dejó buenas sensaciones en generación ofensiva, pero con falta de contundencia.

Del otro lado, Jaguares afronta el encuentro con otra necesidad: sumar puntos para escapar de la zona del descenso. El conjunto cordobés ocupa la parte baja de la tabla , pero llega con confianza tras una valiosa victoria 1-0 sobre Millonarios , resultado que le dio un respiro en la lucha por la permanencia.

Será un duelo de contrastes: Nacional, enfocado en asegurar el liderato, y Jaguares, obligado a resistir y aprovechar cualquier oportunidad para seguir sumando en su batalla por mantenerse en primera división.

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