Sigue en directo Bucaramanga vs. Boyacá Chicó por la liga colombiana
El partido por la jornada 16 se juega en el Américo Montanini.
Atlético Bucaramanga recibe al Boyacá Chicó en la jornada de la liga colombiana con la ilusión de volver a ganar en el campeonato local. El compromiso se disputa en el estadio Américo Montanini.
El último partido entre ambos equipos fue el 12 de julio del 2025 por la liga II de ese año, el encuentro terminó en empate a un gol. El equipo local está ubicado en el puesto 13 de la tabla de posiciones.
Solo ha ganado cuatro partidos en el torneo por lo que le urge tener los tres puntos en este compromiso ante el Boyacá Chicó que es 19 con solo 11 unidades en la tabla de posiciones.
Sigue acá el minuto a minuto de Bucaramanga vs. Chicó
Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Israel Alba.
Fuera de juego, Atlético Bucaramanga. Carlos Romaña intentó un pase en profundidad pero Emerson Batalla estaba en posición de fuera de juego.
Cambio en Boyacá Chicó, entra al campo Nicolás Valencia sustituyendo a Sebastián Salazar.
Cambio en Boyacá Chicó, entra al campo Oscar Caicedo sustituyendo a Delio Ramírez.
Cambio en Atlético Bucaramanga, entra al campo Gustavo Charrupí sustituyendo a Aldair Zárate.
Cambio en Atlético Bucaramanga, entra al campo Israel Alba sustituyendo a Aldair Gutiérrez.
Remate fallado por Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Luciano Pons.
Fuera de juego, Atlético Bucaramanga. Fabián Sambueza intentó un pase en profundidad pero Carlos Romaña estaba en posición de fuera de juego.
Juan Díaz (Boyacá Chicó) ha visto tarjeta amarilla.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Fredy Hinestroza.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Jefferson Mena.
Remate rechazado de Santiago Mera (Boyacá Chicó) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Anyelo Saldana.
Aldair Zárate (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Juan Díaz (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Aldair Zárate (Atlético Bucaramanga).
Falta de Delio Ramírez (Boyacá Chicó).
Fredy Hinestroza (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate rechazado de Ítalo Montaño (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Fuera de juego, Atlético Bucaramanga. Jefferson Mena intentó un pase en profundidad pero Kevin Londoño estaba en posición de fuera de juego.
Cambio en Atlético Bucaramanga, entra al campo Leonardo Flores sustituyendo a Felix Charrupí.
Cambio en Boyacá Chicó, entra al campo Santiago Mera sustituyendo a Ítalo Montaño.
Empieza segunda parte Atlético Bucaramanga 2, Boyacá Chicó 0.
Final primera parte, Atlético Bucaramanga 2, Boyacá Chicó 0.
Falta de Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga).
Juan Quiceno (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Ítalo Montaño (Boyacá Chicó) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Fredy Hinestroza (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Ítalo Montaño (Boyacá Chicó).
Falta de Sebastián Salazar (Boyacá Chicó).
Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Remate fallado por Kevin Londoño (Atlético Bucaramanga) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Fabián Sambueza.
¡Gooooool! Atlético Bucaramanga 2, Boyacá Chicó 0. Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Kevin Londoño.
Remate fallado por Jairo Molina (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Darío Denis.
Yesus Cabrera (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Carlos Romaña (Atlético Bucaramanga).
Falta de Sebastián Salazar (Boyacá Chicó).
Fredy Hinestroza (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Fabián Sambueza.
Juan Díaz (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga).
Falta de Diego Ruíz (Boyacá Chicó).
Aldair Gutiérrez (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Luciano Pons.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Aldair Gutiérrez.
Falta de Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga).
Juan Quiceno (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Yesus Cabrera (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha de libre directo.
Falta de Jefferson Mena (Atlético Bucaramanga).
Ítalo Montaño (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en campo contrario.
Fredy Hinestroza (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Aldair Zárate (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Aldair Gutiérrez.
Fuera de juego, Atlético Bucaramanga. Aldair Gutiérrez intentó un pase en profundidad pero Fabián Sambueza estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga).
Yesus Cabrera (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Atlético Bucaramanga. Fabián Sambueza intentó un pase en profundidad pero Luciano Pons estaba en posición de fuera de juego.
Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Anyelo Saldana (Boyacá Chicó).
Remate fallado por Aldair Gutiérrez (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Fabián Sambueza tras un contraataque.
¡Gooooool! Atlético Bucaramanga 1, Boyacá Chicó 0. Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga).
Kevin Londoño (Atlético Bucaramanga) remata al poste izquierdo, remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Fabián Sambueza.
Jairo Molina (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jefferson Mena (Atlético Bucaramanga).
Fuera de juego, Boyacá Chicó. Diego Ruíz intentó un pase en profundidad pero Jairo Molina estaba en posición de fuera de juego.
Fuera de juego, Boyacá Chicó. Sebastián Palma intentó un pase en profundidad pero Yesus Cabrera estaba en posición de fuera de juego.
Ítalo Montaño (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Kevin Londoño (Atlético Bucaramanga).
Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Sebastián Palma (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Luciano Pons (Atlético Bucaramanga).
Remate fallado por Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Aldair Gutiérrez.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento