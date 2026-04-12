Sigue en directo Bucaramanga vs. Boyacá Chicó por la liga colombiana

El partido por la jornada 16 se juega en el Américo Montanini.

Atlético Bucaramanga recibe al Boyacá Chicó en la jornada de la liga colombiana con la ilusión de volver a ganar en el campeonato local. El compromiso se disputa en el estadio Américo Montanini.

El último partido entre ambos equipos fue el 12 de julio del 2025 por la liga II de ese año, el encuentro terminó en empate a un gol. El equipo local está ubicado en el puesto 13 de la tabla de posiciones.

Solo ha ganado cuatro partidos en el torneo por lo que le urge tener los tres puntos en este compromiso ante el Boyacá Chicó que es 19 con solo 11 unidades en la tabla de posiciones.

Sigue acá el minuto a minuto de Bucaramanga vs. Chicó