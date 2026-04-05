Madres cabeza de hogar podrán recibir hasta $5 millones: paso a paso para inscribirse al subsidio

El Ministerio de Igualdad y Equidad, anunció la apertura de nuevas convocatorias dirigidas a madres cabeza de hogar, con incentivos económicos que pueden llegar hasta los 5 millones de pesos para fortalecer sus actividades productivas.

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La iniciativa hace parte del programa ‘Las jefas de hogar sostienen la economía popular’, una estrategia que busca respaldar a mujeres que lideran sus hogares mediante emprendimientos o actividades económicas en sus territorios.

A través de estos procesos, las beneficiarias pueden recibir capital semilla, acompañamiento técnico y formación para consolidar sus ideas de negocio.

Requisitos para postularse:

Para inscribirse en el programa deberá cumplir los siguientes requisitos:

Se requiere estar registrado previamente en el Sisbén en las categorías A o B.

Ser madre cabeza de hogar.

Encontrarse en condición de vulnerabilidad económica.

En algunos casos, también se solicita contar con una idea productiva o participar en procesos de formación.

Adicionalmente, las convocatorias pueden priorizar a mujeres sin empleo formal o pertenecientes a poblaciones con enfoque diferencial, como víctimas del conflicto armado, lo que amplía el alcance de estas estrategias sociales.

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¿Cómo se debe postular?

Lo primero que debe hacer es ingresar a los canales oficiales de las entidades encargadas, diligenciar el formulario correspondiente y adjuntar la información requerida, como datos personales, clasificación en el Sisbén y, en algunos casos, una propuesta de emprendimiento.

Ciudades donde aplica:

Estos programas tienen alcance nacional, aunque su implementación suele fortalecerse en ciudades principales como:

Riohacha

Barranquilla

Cartagena

Sincelejo

Montería

Medellín

Quibdó

Cali

Popayán

Pasto

Leticia

Mitú

Bogotá

Esta estrategia se desarrolla en alianza con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, organización que apoya la implementación de los programas enfocados en inclusión económica. El objetivo es brindar acompañamiento y fortalecer las capacidades de las beneficiarias, más allá del incentivo económico, mediante formación y apoyo técnico.

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Objetivos del beneficio:

Uno de los objetivos primordiales de estos beneficios es el de apoyar a las madres solteras y mujeres cabeza de hogar, pero también contribuir a la economía del país y otros servicios:

Comercio minorista: Tiendas de abarrotes, venta de productos artesanales o de consumo diario.

Tiendas de abarrotes, venta de productos artesanales o de consumo diario. Servicios profesionales: Peluquerías, salones de belleza, cuidado de niños o personas mayores, clases particulares.

Peluquerías, salones de belleza, cuidado de niños o personas mayores, clases particulares. Producción y manufactura: Elaboración de alimentos, textiles, joyería o artículos de decoración.

Al invertir en estos proyectos, no solo se genera un ingreso para la familia, sino que también se contribuye a la economía local, creando nuevos empleos y dinamizando el mercado. Es una inversión que rinde frutos a nivel personal y comunitario, fortaleciendo el rol de la mujer como agente de cambio económico.

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