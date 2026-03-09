SENA abre 12 convocatorias con $282 mil millones de capital semilla para impulsar emprendimientos

ECONOMÍA

El Fondo Emprender del SENA abrió 12 convocatorias para el 2026 que tienen como objetivo de financiar emprendimientos en todo el país, con una inversión superior a $282.000 millones destinada a fortalecer iniciativas productivas de distintos sectores económicos.

Las convocatorias están dirigidas especialmente a comunidades étnicas, campesinos, pueblos indígenas, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, jóvenes y mujeres, quienes podrán acceder a recursos de capital semilla para crear empresa o fortalecer unidades productivas existentes.

Más información Este mes ICETEX abrió una convocatoria de créditos para programas técnicos y de formación laboral

Según el SENA, los proyectos podrán presentarse de manera individual o asociativa, especialmente aquellos que contribuyan al desarrollo de economías locales, rurales y comunitarias. Entre los sectores que podrán beneficiarse están el agropecuario, la agroindustria, el turismo, las artesanías y el medio ambiente, entre otros.

Para postularse, los aspirantes deben ser colombianos mayores de edad, estar domiciliados en el país y cumplir con la Ruta Emprendedora, un proceso de acompañamiento liderado por profesionales del SENA que evalúan la viabilidad de cada iniciativa.

Las convocatorias contemplan montos de financiación que van desde $3.100 millones hasta $112.000 millones, dependiendo del enfoque poblacional, territorial y del tipo de proyecto empresarial.

“Estas 12 convocatorias ofrecerán acceso a capital semilla para emprendedores en todo el país y tienen una característica muy importante: a partir de la reforma laboral, podrán participar como nuevos beneficiarios del Fondo Emprender asociaciones de campesinos, aprendices y de la economía popular”, afirmó Elsa Aurora Bohórquez, directora (e) de Empleo y Trabajo del SENA.

Los emprendimientos seleccionados podrán acceder a capital semilla condonable, que se asignará de acuerdo con la evaluación técnica del proyecto y el cumplimiento de los indicadores establecidos por el Fondo Emprender.

Entre las convocatorias con mayor inversión se destaca la dirigida a Economía Campesina, que cuenta con recursos superiores a $112.000 millones, con el objetivo de fortalecer el campo colombiano y la asociatividad rural.

Las convocatorias nacionales están habilitadas desde el 2 de marzo y tendrán fechas de cierre entre el 6 y el 30 de abril, según cada línea de financiación.

Los interesados deben registrarse previamente en www.fondoemprender.com, donde podrán consultar los requisitos y condiciones de cada convocatoria.