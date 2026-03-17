Cajas de Compensación 2026: ¿De cuánto es el subsidio para construir casa en lote propio?

Muchas personas y familias sueñan con tener su propia casa o poder construir un espacio más grande en ella. Es por eso por lo que, las cajas de compensación ofrecen un subsidio que permite construir en lote propio.

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En Caracol Radio le contamos lo que debe saber sobre este subsidio y sus topes para que tenga en cuenta a la hora de hacer diferentes tipos de construcción.

Subsidios de vivienda de las cajas de Compensación en el 2026:

Los interesados en comprar vivienda nueva pueden acceder a subsidios a través de las 43 Cajas de Compensación Familiar del país, siempre y cuando estén afiliados a alguna de ellas.

Hogares que reciben menos de dos salarios mínimos pueden acceder a un subsidio de hasta 30 SMMLV es decir, $52.527.150

pueden acceder a un subsidio de hasta 30 SMMLV es decir, $52.527.150 Aquellos que ganan entre dos y cuatro salarios mínimos pueden acceder a un subsidio de hasta 20 SMMLV, es decir, $35.018.100.

Las Cajas de Compensación manejan un fondo propio a partir de los aportes que hacen los empleadores y de allí se otorgan los subsidios de vivienda.

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Requisitos para acceder a los subsidios:

Según Asocajas, el gremio que agrupa a 35 de las 43 cajas de compensación familiar del país, quienes van a aspirar a estos subsidios deben cumplir con los siguientes requisitos:

No devengar más de 4 salarios mínimos. Para esto, debe certificar sus ingresos mensuales y los de tu familia.

Para esto, debe certificar sus ingresos mensuales y los de tu familia. Si el subsidio es para compra de vivienda, no debes ser propietario de una. Las personas encargadas de su caso harán un estudio para asegurarse de que así sea.

Tener un ahorro y capacidad de crédito que permita demostrar un cierre financiero del valor total de la vivienda que deseas adquirir.

que permita demostrar un cierre financiero del valor total de la vivienda que deseas adquirir. Quien resulte beneficiario no puede haber tenido subsidio familiar de caja de compensación ni del Gobierno Nacional.

¿Cómo puedo acceder a este subsidio de construcción de vivienda en lote propio?

Para postularse al beneficio, debe ir a la página web de su caja de compensación y buscar la opción de subsidio familiar de vivienda. Allí debe seleccionar el fin para el cual va a utilizar el dinero, de este modo le indicarán cuáles son los documentos que necesita y los formatos que debe diligenciar para hacer la solicitud.

En todas las cajas de compensación le solicitarán una fotocopia de los documentos de identidad de los integrantes de la familia y un certificado de ingresos mensuales de las personas que conforman el hogar.

Para hacerlo en su caja de compensación puede acercarse a la que esté afiliado y podrá recibir más información. Algunas de las Cajas a las que se puede acercar son: Compensar, Cafam, Colsubsidio, Comfama (Antioquia), Combarranquilla (Barranquilla), Comfaboy (Boyacá), Comfamiliar (Risaralda), Comfamiliar Huila (Huila), entre otras.

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