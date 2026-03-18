FNA: ¿Cómo funciona el “subsidio reduce tu cuota”? Ayuda a pagar hasta 48 cuotas

Logo del Fondo Nacional del Ahorro e imagen de referencia de vivienda nueva. Fotos: FNA / Getty Images

El programa ‘Reduce tu Cuota’ ha sido posible gracias al trabajo coordinado y cooperativo entre la Secretaría de Hábitat y las entidades financieras como el Fondo Nacional del Ahorro, gracias a este programa más de 6.000 hogares han recibido un subsidio cercano a los 19 millones de pesos dividido en 48 cuotas mensuales.

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¿Cómo funciona el programa ‘Reduce tu Cuota’?

Reduce tu Cuota es uno de los programas de adquisición del plan de vivienda Mi Casa en Bogotá. Se trata de un subsidio de hasta 14 salarios mínimos mensuales vigentes que se asigna a las familias que solicitan un crédito hipotecario o leasing habitacional para compra de vivienda VIS o VIP en Bogotá.

Una vez asignado el subsidio, la Secretaría Distrital del Hábitat paga una parte de la cuota mensual del crédito solicitado durante 48 meses con lo que las familias pueden destinar ese dinero que dejan de pagar por concepto de cuota en otras necesidades familiares.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio ‘Reduce tu Cuota’?

Las familias que hayan obtenido la aprobación de un crédito hipotecario o arrendamiento habitacional para la compra de una vivienda VIP o VIS pueden solicitar este beneficio. Sin embargo, debe seguir estos pasos:

Antes del desembolso del crédito, el beneficiario debe solicitar el formulario del programa en la entidad financiera donde fue aprobado su préstamo.

en la entidad financiera donde fue aprobado su préstamo. Diligenciar y entregar el formulario a la entidad bancaria correspondiente.

a la entidad bancaria correspondiente. La Secretaría del Hábitat evaluará la solicitud, verificando el cumplimiento de los requisitos.

evaluará la solicitud, verificando el cumplimiento de los requisitos. Una vez aprobado, se asignará el subsidio, que se aplicará directamente a las cuotas mensuales del crédito.

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¿Requisitos para participar en el subsidio ‘Reduce tu Cuota’?

Ingresos: El ingreso total del hogar no debe superar 4 SMMLV ($7′​003.620).

El ingreso total del hogar no debe superar 4 SMMLV ($7′​003.620). Crédito aprobado: Debe tener un crédito o leasing aprobado para vivienda de interés social.​

Debe tener un crédito o leasing aprobado para vivienda de interés social.​ No haber recibido subsidios anteriores​​, salvo excepciones​

salvo excepciones​ No ser propietario de una vivienda en Colombia, salvo excepciones

salvo excepciones No haber recibido beneficios en tasas de interés otorgados por el Gobierno Nacional.

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¿Cuáles entidades bancarias participan en ‘Reduce tu Cuota’?

El programa ha sumado el respaldo de varias entidades financieras, entre ellas:

Fondo Nacional del Ahorro (FNA)

Davivienda

Bancolombia

Banco de Bogotá

BBVA

Banco Caja Social

Credifamilia

La Hipotecaria

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