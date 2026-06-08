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Proponen adelantar una hora las jornadas laborales y escolares por el fenómeno de El Niño

Ante la posible llegada del fenómeno de El Niño para el segundo semestre del 2026, expertos alertan sobre la ocurrencia de incendios forestales, debido a fuertes sequías, racionamientos de energía y escasez de agua.

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Frente a este panorama, surgen propuestas para mitigar los efectos ocasionados por este fenómeno climático. El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta plantea la posibilidad de adelantar una hora las jornadas laboral y escolar.

“Es una medida que ya se tomó en 1993, que fue adelantar la hora, de modo que podamos aprovechar más y mejor la luz solar, y eso nos llevaría a disminuir el consumo de energía”, explicó el exministro en entrevista con Caracol Radio.

Acosta señaló que esta medida ya se está implementando en algunos colegios en Bogotá y que ya se hizo la propuesta al Gobierno Nacional.

“Hemos hecho la propuesta; seguramente el ministerio de Minas y Energía está considerando si esta y otras propuestas”, dijo.

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De acuerdo con el exministro, el operador del mercado eléctrico, la demanda de energía en el país tendría un déficit del 10 %, por lo que habría riesgo de racionamiento de energía.

El exministro señala que en mayo la demanda de energía creció 8,8 por ciento, el doble del mes de enero, por lo que también propone incentivos económicos para quienes ahorren energía, consistentes en remunerar al usuario en $450 por kilovatio ahorrado y el recargo de los mismos $450 por kilovatio consumido en exceso.

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