500 mujeres recibieron insumos y capital semilla para fortalecer ideas de negocio en Cundinamarca

La Gobernación de Cundinamarca anunció que 500 mujeres de 57 municipios del departamento recibieron insumos y capital semilla para fortalecer sus ideas de negocio. La noticia positiva la dio a través de sus redes sociales el gobernador Jorge Emilio Rey.

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Dijimos que nuestro Plan de Gobierno sería una ventana de oportunidades para las mujeres. Y así lo estamos cumpliendo. Hoy, 500 mujeres de 57 municipios recibieron insumos y capital semilla para fortalecer esa idea de negocio que han defendido con valentía y disciplina”, aseguró el mandatario.

Para conseguir dicho objetivo, la Gobernación realizó una inversión que supera los 3.000 millones de pesos. “A través de un fondo de emprendimiento llegamos con 1.832 elementos, formación empresarial y una inversión de $3.400 millones, porque sabemos que cerrar brechas también es abrir oportunidades para su autonomía económica”, agregó Rey.

Sin embargo, el gobernador aseveró que “la cancha todavía no es igualitaria”, por esa razón, se han realizado este tipo de iniciativas. “Priorizamos a las mujeres en nuestras convocatorias y las acompañamos con formación”, dijo el mandatario, quien agregó fotos de esta iniciativa.

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Es importante mencionar que además de los insumos, las mujeres cursaron un diplomado en educación financiera, marketing digital y plan de negocios. “Seguimos acompañando a las mujeres cundinamarquesas para que transformen sus vidas y sigan moviendo el desarrollo de nuestro departamento”, concluyó el gobernador.