Colombia Mayor 2026: ¿Qué pasa si no alcanza a retirar el subsidio en la fecha límite? Getty Images

En marzo de 2026, el Departamento de Prosperidad Social, DPS, anunció la ampliación en el calendario de pagos para los dos primeros ciclos, correspondientes a enero y febrero del programa Colombia Mayor.

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Así las cosas, este miércoles 25 de marzo es el plazo límite para que los participantes del programa reclamen los 460.000 pesos correspondientes a dos transferencias de 230.000 cada una.

Las personas que no alcancen a realizar el cobro a tiempo tendrán que esperar hasta el próximo ciclo para recibir el acumulado pendiente; sin embargo, el reglamento del programa estipula que la acumulación de pagos tiene un límite y consecuencias para el beneficiario.

¿Qué pasa si no reclama Colombia Mayor a tiempo?

Si un adulto mayor no alcanza a reclamar el subsidio antes de la fecha límite establecida, tendrá la oportunidad de recibir el pago acumulado durante el siguiente periodo de pagos establecido por la entidad.

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Vale la pena tener en cuenta que hay un límite para los pagos acumulados en Colombia Mayor, luego del cual no solo se pierde la oportunidad de recibir el auxilio completo, sino que también se corre el riesgo de quedar suspendido.

Según señala el DPS, los participantes de Colombia Mayor podrán acumular un máximo de tres giros, puesto que a partir del cuarto consecutivo sin cobrar, incurre en una de las causales para perder el subsidio (dos giros en los municipios de pago bimestral).

¿Cuándo se pierde el subsidio de Colombia mayor?

Además de los cuatro giros consecutivos sin cobrar, Colombia Mayor podría suspender a los participantes por las siguientes causas:

Muerte del beneficiario

Comprobación de falsedad en la información suministrada o intento de conservar fraudulentamente el subsidio.

Recibir pensión

Recibir renta entendida como la utilidad o beneficio que se obtiene de alguna actividad o bien en cuantía superior a la establecida en el numeral 3 del artículo 30 del Decreto 3771 de 2007, modificado por el Decreto 4943 de 2009

Recibir otro subsidio a la vejez en dinero que, sumado con el del Programa de Protección Social al Adulto Mayor, sea superior a ½ SMMLV otorgado por alguna entidad pública

Mendicidad comprobada como actividad productiva

Traslado a otro municipio o distrito

Retiro voluntario

¿Cómo inscribirse a Colombia Mayor?

Para inscribirse al programa de subsidios, el adulto mayor debe acercarse a la Alcaldía de su municipio de residencia con la cédula en físico.

El procedimiento se lleva a cabo en la Oficina de Atención al Adulto Mayor o en las Subdirecciones Locales de la Secretaría de Integración Social en Bogotá.

La persona responsable del programa debe verificar el cumplimiento de requisitos y diligenciar la inscripción en el sistema de información del programa, para determinar si se cumple con la priorización y existen cupos en dicho territorio.

¿Cuándo son los pagos de Colombia Mayor en 2026?

De acuerdo con el calendario publicado por el DPS a comienzos de año, los pagos de Colombia Mayor se realizarían con las siguientes fechas límite: