Frustrado intento de feminicidio en Ibagué: hombre habría intentado matar a su pareja con un vidrio

Un caso de violencia contra una mujer encendió las alarmas en zona rural de Ibagué, donde un hombre fue capturado tras presuntamente atacar a su pareja sentimental con un objeto cortopunzante, en un hecho que pudo terminar en feminicidio.

La agresión se registró en el sector de la hacienda La Miel, en el corregimiento Buenos Aires, luego de que una alerta ciudadana advirtiera sobre una violenta situación al interior de una vivienda.

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Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a una mujer de 23 años con múltiples lesiones, incluyendo una herida en el rostro. La víctima se encontraba resguardada en una habitación junto a un menor de aproximadamente cinco años, en medio de una escena de evidente riesgo.

Según su testimonio, el agresor habría ingresado a la vivienda tras romper una ventana y posteriormente la atacó con un fragmento de vidrio, lo que evidencia el nivel de violencia del hecho.

La rápida intervención permitió contener la situación y evitar una posible tragedia mayor. El presunto agresor, un hombre de 33 años, fue capturado en el lugar y posteriormente enviado a centro carcelario tras ser presentado ante un juez de control de garantías.

De acuerdo con las autoridades, el detenido registra antecedentes judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego, lo que agrava su situación frente a este nuevo caso.

“Reafirmamos nuestro compromiso permanente y sólido con la protección de las mujeres y la defensa de la vida, reiterando la política de cero tolerancia frente a cualquier manifestación de violencia intrafamiliar y la decisión de actuar con toda contundencia institucional contra quienes vulneren la integridad física, emocional y la tranquilidad de las mujeres y los ciudadanos”, manifestó el mayor Ricardo Andrés Moreno Vargas, comandante del Distrito Uno de Policía METIB.

El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con el proceso judicial mientras la víctima recibe atención y acompañamiento.

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