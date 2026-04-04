‘Perla’, perrita que habría sido empalada y apuñalada, murió por la gravedad de sus heridas

Un caso de extrema violencia contra los animales ha generado indignación en el Tolima. ‘Perla’, una perrita de 10 años residente en el municipio de Roncesvalles, murió a causa de la gravedad de las heridas que presentaba, tras ser víctima de un presunto ataque violento que es materia de investigación.

De acuerdo con las primeras versiones y hallazgos médicos, el animal presentaba múltiples lesiones que evidenciarían un alto nivel de sevicia. Entre las hipótesis que se manejan, se investiga si habría sido víctima de abuso y de un ataque con arma cortopunzante.

El caso tomó relevancia nacional luego de que la senadora Andrea Padilla lo hiciera público a través de sus redes sociales, donde expresó su rechazo frente a lo ocurrido y pidió celeridad en las investigaciones.

“Aunque aún no sabemos con certeza qué sufrió ni le quitó la vida a Perla, una perrita de 10 años, los indicios del estudio médico y las versiones de vecinos y denunciantes sugieren que pudo haber sido víctima de abuso sexual y de arma cortopunzante”, señaló la congresista.

Padilla también hizo un llamado a las autoridades para que el caso no quede en la impunidad y se avance con prontitud en la identificación de los responsables.

“Gracias a la acción diligente de quienes asumieron el caso y al MV Óscar Jiménez, cuyo profesionalismo y consagración han sido impecables, se le pudo practicar la necropsia al cuerpito, entre otros exámenes que serán determinantes en el proceso legal acompañado por ALEGATO (...) Por supuesto, ya hay denuncia formal en Fiscalía, como debe ser en estos casos.

Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido en Roncesvalles y determinar responsabilidades frente a este caso que ha conmocionado a la región.