Día de la Familia 2026: ¿Cómo solicitarlo? Beneficio deja de ser obligatorio en julio del 2026

Debido a la aplicación de la Ley 2101 de 2021, la cual estableció la reducción de forma progresiva de la jornada laboral de los trabajadores del país. Fechas especiales como el Día de la Familia, el cual permitía disfrutar de una jornada libre de forma remunerada, sufrirán cambios definitivos a partir del 2026.

La normativa establece que, una vez la jornada de trabajo llegue a las 42 horas semanales, el beneficio laboral ya no será de obligatorio cumplimiento. Como si pasaba con anterioridad, en donde los trabajadores de las empresas en el país podían solicitar un día de descanso de forma remunerada cada semestre del año en curso.

¿Cómo solicitar el Día de la Familia en Colombia?

Según la normativa vigente, la cual tuvo origen en la Ley 1857 de 2017, los empleados del sector privado, que quieran acogerse a este beneficio deberán:

Mantener un contrato laboral de tipo formal.

Presentar la solicitud del beneficio durante el primer semestre de 2026.

Notificar con al menos 10 días de antelación a la organización.

Coordinar la fecha a tomar con jefe directo.

La jornada de descanso remunerada está segmentada a los trabajadores de las empresas privadas, quienes deben tener un contrato vigente; este día no incluye a contratistas y personas bajo contrato por prestación de servicios.

¿Hasta cuándo es válido el Día de la Familia en Colombia para 2026?

En cumplimiento de la Ley 2101 de 2021, los colaboradores que estén interesados en solicitar el Día de la Familia en Colombia durante el año en curso tendrán que tener en cuenta las fechas estipuladas por el estatuto de reducción de la jornada laboral semanal en el país.

De acuerdo a la norma legal, el 15 de julio de 2026 es el momento en el que la jornada laboral se reduce de manera oficial a 42 horas de forma semanal para todo el país; siendo así el 30 de junio de 2026 la fecha límite para solicitar y disfrutar el Día de la Familia equivalente al primer semestre del año en curso.

Si la empresa ya aplica la jornada laboral de 42 horas semanales

Dado el caso en el que la organización haya decidido acogerse a la normativa de forma anticipada, la compañía ya estará exenta de otorgar el día de descanso remunerado de manera obligatoria. Esto debido a que. según el estatuto, la exoneración se hace efectiva en el momento exacto en el que la empresa aplica la nueva jornada laboral.

¿Por qué el Día de la Familia deja de ser obligatorio con la reducción de la jornada laboral?

La ley contempla que realizar una disminución en las horas de trabajo semanales de los empleados en el país, generaría un incremento del tiempo libre mensual en las personas, lo que sustentaría el fin del beneficio empresarial.

Adicionalmente, el estatuto establece un cronograma técnico que se le entregan a las áreas de talento humano de las empresas con el objetivo de alinear calendarios corporativos y garantizar el cumplimiento de las nuevas normas legales. Como la impartición, de forma obligatoria, de dedicar dos horas semanales a actividades en pro del bienestar de los trabajadores.

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