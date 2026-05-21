La empresa de ropa Lec Lee se salva de la quiebra: confirman acuerdo para reorganizar deudas

La tradicional empresa de ropa, especialista en jeans, Lec Lee se salva de la quiebra. La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización de las deudas, por lo que continuará su operación y se preservarán 434 empleos directos.

Según la entidad, la empresa Luis Eduardo Caicedo S.A. (conocida como Lec Lee) fue admitida al proceso de reorganización en 2023, “al evidenciarse una situación de cesación de pagos derivada de factores externos e internos, entre los que se destacan la volatilidad cambiaria, el incremento significativo en los costos de materias primas, la crisis financiera internacional, el impacto del contrabando en el sector, el cierre de su principal proveedor de insumos y los efectos económicos de la pandemia, que ocasionaron una reducción del 39 % en los ingresos durante el año 2020”.

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Debido a esa situación, la pionera en la fabricación de “blue jeans” en el país, con más de 80 años de trayectoria, debió entrar a este proceso para reestructurar las deudas que ascienden a $22.101 millones.

De hecho, la Supersociedades afirmó que “al 31 de marzo de 2026, la sociedad registró ingresos por $6.259.661.000, con un margen bruto del 59 %, lo que evidencia la continuidad de su operación y la capacidad de generación de recursos”.

Hay que recordar que desde su traslado a Bogotá en 1957, la sociedad ha mantenido operaciones integradas de diseño, confección, comercialización y distribución de prendas de vestir, con manufactura nacional y presencia en canales mayoristas, retail propio y comercio electrónico. Actualmente, desarrolla su actividad a través de 33 establecimientos de comercio a nivel nacional.

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Al respecto, la Superintendente de Sociedades (e), Nini Johanna Castañeda, señaló que “la confirmación del acuerdo de reorganización de Luis Eduardo Caicedo S.A., reconocida comercialmente como LEC LEE, demuestra que el régimen de insolvencia empresarial es una herramienta efectiva para proteger empresas viables, conservar empleos y ordenar las relaciones con los acreedores. En este caso, la reorganización permite que una compañía con más de ocho décadas de trayectoria continúe operando, atienda sus obligaciones conforme a la Ley 1116 de 2006 y siga aportando al sector productivo nacional. Desde la Superintendencia de Sociedades reafirmamos nuestro compromiso con la recuperación empresarial, la protección del crédito y la preservación del tejido económico del país”.

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