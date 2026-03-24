La Policía reporta la incautación de 284 armas cortopunzantes el fin de semana en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué reportó que durante el puente festivo un total de 12 personas fueron capturadas en flagrancia y 2 por orden judicial, por delitos como hurto, falsedad marcaria, porte ilegal de armas de fuego, fabricación o porte de estupefacientes.

Por otra parte, la METIB informó que se incautaron 284 armas cortopunzantes, un traumática, tres armas de fuego, más 500 gramos de estupefacientes y la recuperación de dos motocicletas.

“En cuanto a la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016), se impusieron 446 órdenes de comparendo. De estas, 284 por portar armas blancas, 31 por consumir, portar, o comercializar sustancias psicoactivas, 62 por riñas y 39 por irrespetar a las autoridades de Policía”, indicó el coronel, Jeyson Haird López Puerto, subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Dato: en la línea de emergencias 123 se atendieron 2.244 llamadas, entre las que se destacaron 78 reportes por riña y 34 casos de violencia intrafamiliar.

“Seguiremos fortaleciendo nuestra presencia en el territorio con acciones contundentes, preventivas y articuladas, que nos permitan continuar garantizando escenarios seguros, tranquilos y en sana convivencia para todos los ciudadanos en la capital tolimense”, puntualizó Jeyson Haird López Puerto, subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.