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24 mar 2026 Actualizado 12:27

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Ibagué

La Policía reporta la incautación de 284 armas cortopunzantes el fin de semana en Ibagué

Además, en los operativos de la Policía Metropolitana se capturó a 12 personas y se recuperó 2 motocicletas.

Ibagué

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La Policía Metropolitana de Ibagué reportó que durante el puente festivo un total de 12 personas fueron capturadas en flagrancia y 2 por orden judicial, por delitos como hurto, falsedad marcaria, porte ilegal de armas de fuego, fabricación o porte de estupefacientes.

Por otra parte, la METIB informó que se incautaron 284 armas cortopunzantes, un traumática, tres armas de fuego, más 500 gramos de estupefacientes y la recuperación de dos motocicletas.

“En cuanto a la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016), se impusieron 446 órdenes de comparendo. De estas, 284 por portar armas blancas, 31 por consumir, portar, o comercializar sustancias psicoactivas, 62 por riñas y 39 por irrespetar a las autoridades de Policía”, indicó el coronel, Jeyson Haird López Puerto, subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Dato: en la línea de emergencias 123 se atendieron 2.244 llamadas, entre las que se destacaron 78 reportes por riña y 34 casos de violencia intrafamiliar.

“Seguiremos fortaleciendo nuestra presencia en el territorio con acciones contundentes, preventivas y articuladas, que nos permitan continuar garantizando escenarios seguros, tranquilos y en sana convivencia para todos los ciudadanos en la capital tolimense”, puntualizó Jeyson Haird López Puerto, subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

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