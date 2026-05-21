Precio del café en Colombia se mantiene a la baja HOY 21 de mayo de 2026: Esto reporta la FNC

De fondo: Imagen de referencia de los frutos, granos y tazas de café (Crédito: Getty Images)

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas en Colombia para este jueves 21 de mayo de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Le puede interesar: Precio del dólar en Colombia HOY 21 de mayo: se presenta una nueva baja, según el Banrep

Precio del café en Colombia para HOY 21 de mayo de 2026

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este 21 de mayo de 2026 se cotizará en $2,218,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra representa una tendencia a la baja, pues desde hace varios días ha ido disminuyendo la cifra, quedando en $2,200,000 pesos el pasado 20 de mayo.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

También le puede interesar: Juan Valdez irrumpe en España con café 100% colombiano

Así cotiza el café en las principales ciudades del país hoy 21 de mayo de 2026

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para esta jornada son los siguientes:

ARMENIA: Carga: 2,218,500 // Kilo: 17,748 // ARROBA: 221,850.

Carga: 2,218,500 // Kilo: 17,748 // ARROBA: 221,850. BOGOTÁ: Carga: 2,217,250 // Kilo: 17,738 // ARROBA: 221,725.

Carga: 2,217,250 // Kilo: 17,738 // ARROBA: 221,725. BUCARAMANGA: Carga: 2,216,875 // Kilo: 17,735 // ARROBA: 221,688.

Carga: 2,216,875 // Kilo: 17,735 // ARROBA: 221,688. BUGA: Carga: 2,219,250 // Kilo: 17,754 // ARROBA: 221,925.

Carga: 2,219,250 // Kilo: 17,754 // ARROBA: 221,925. CHINCHINÁ: Carga: 2,218,375 // Kilo: 17,747 // ARROBA: 221,838.

Carga: 2,218,375 // Kilo: 17,747 // ARROBA: 221,838. CÚCUTA: Carga: 2,216,375 // Kilo: 17,731 // ARROBA: 221,638.

Carga: 2,216,375 // Kilo: 17,731 // ARROBA: 221,638. IBAGUÉ: Carga: 2,217,625 // Kilo: 17,741 // ARROBA: 221,763.

Carga: 2,217,625 // Kilo: 17,741 // ARROBA: 221,763. MANIZALES: Carga: 2,218,375 // Kilo: 17,747 // ARROBA: 221,838.

Carga: 2,218,375 // Kilo: 17,747 // ARROBA: 221,838. MEDELLÍN: Carga: 2,217,625 // Kilo: 17,741 // ARROBA: 221,763.

Carga: 2,217,625 // Kilo: 17,741 // ARROBA: 221,763. NEIVA: Carga: 2,216,750 // Kilo: 17,734 // ARROBA: 221,675.

Carga: 2,216,750 // Kilo: 17,734 // ARROBA: 221,675. PAMPLONA: Carga: 2,216,500 // Kilo: 17,732 // ARROBA: 221,650.

Carga: 2,216,500 // Kilo: 17,732 // ARROBA: 221,650. PASTO: Carga: 2,216,500 // Kilo: 17,732 // ARROBA: 221,650.

Carga: 2,216,500 // Kilo: 17,732 // ARROBA: 221,650. PEREIRA: Carga: 2,218,375 // Kilo: 17,747 // ARROBA: 221,838.

Carga: 2,218,375 // Kilo: 17,747 // ARROBA: 221,838. POPAYÁN: Carga: 2,218,625 // Kilo: 17,749 // ARROBA: 221,863

Carga: 2,218,625 // Kilo: 17,749 // ARROBA: 221,863 SANTA MARTA: Carga: 2,220,125 // Kilo: 17,761 // ARROBA: 222,013.

Carga: 2,220,125 // Kilo: 17,761 // ARROBA: 222,013. VALLEDUPAR: Carga: 2,217,750 // Kilo: 17,742 // ARROBA: 221,775.

Los valores de la bolsa de Nueva York funcionan como una referencia para la compra de la carga de café pergamino seco en el mercado interno y se le añaden cálculos basados en el prestigio que tiene el grano del país a nivel internacional y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

Por lo tanto, cabe aclarar que ninguna de estas variables es controlada por la FNC. En consecuencia, la Federación no fija el precio del café, solo lo publica para conocimiento de todos los productores.

También puede consultar: Caficultores del Huila tendrán hasta el 25 de mayo para tramitar su cédula cafetera

Escuche Caracol Radio EN VIVO: