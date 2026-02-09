Aumentan los casos de violencia intrafamiliar y de género en Bogotá

Más del 70% de las víctimas son mujeres, lo que confirma que se trata de un fenómeno estructural que sigue afectando de manera desproporcionada a ellas. Para expertos y líderes de opinión, el aumento de denuncias no necesariamente refleja un mayor número de hechos atendidos, sino una realidad más preocupante: el subregistro persiste, alimentado por el miedo, la desconfianza en las instituciones y el silencio forzado de miles de víctimas.

En 2025, Bogotá cerró con menos homicidios que en 2024. Se registraron 1.173 casos, es decir 41 casos menos que los reportados en 2024, lo que representa una disminución del 3,4%, según cifras de Bogotá Como Vamos.

Sin embargo, estas cifras continúan preocupando a la ciudadanía que reportan y dan a conocer cada vez más casos en redes sociales.

El cumplimiento con las metas del Plan Distrital de Desarrollo todavía está lejos. Para llegar a los 8 homicidios por cada 100 mil habitantes, como se propuso la Alcaldía de Bogotá, la ciudad debía terminar 2025 con una tasa máxima de 12,8 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que equivalía a 1.015 casos.

“El aumento de denuncias no significa que estemos resolviendo el problema. Significa que hay miles de mujeres viviendo situaciones de violencia que durante años no pudieron hablar “advirtió el exconcejal de Bogotá Nelson Cubides Salazar, quien calificó la situación como una falla estructural del Estado. “Cuando una ciudad se acostumbra a estas cifras, falla el Estado. No podemos tratar esta tragedia como una estadística más”, señaló.

Cubides fue enfático en que la respuesta institucional ha sido insuficiente y fragmentada. A su juicio, no basta con acciones aisladas o campañas coyunturales, sino que se requiere una articulación interinstitucional urgente, con énfasis en prevención, atención oportuna y protección efectiva para las víctimas. “Manejar esto como si fuera rutina es normalizar la violencia. Y normalizar la violencia es condenar a las víctimas al abandono”, afirmó.