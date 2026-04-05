Luto en el Tolima: falleció joven guardián del Parque Nacional Natural Los Nevados en Murillo

Consternación hay en el norte del Tolima tras conocerse el fallecimiento de Cristian Hernán Arcila Herrera, un joven guardián del Parque Nacional Natural Los Nevados, quien era ampliamente reconocido por su compromiso con la protección de los ecosistemas de alta montaña en jurisdicción del municipio de Murillo.

De acuerdo con las primeras versiones, el joven se encontraba en un campamento en la parte alta del parque cuando comenzó a presentar fuertes dolores en el pecho y dificultades respiratorias. Aunque logró alertar a uno de sus compañeros, cuando este llegó al lugar Cristian ya no tenía signos vitales.

De manera preliminar, se presume que habría sufrido un paro cardiaco; sin embargo, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre las causas de su muerte.

Arcila Herrera era oriundo del municipio de Líbano y se había convertido en un referente de la conservación ambiental en la región, gracias a su trabajo como cuidador y protector del páramo, una labor que lo hizo merecedor del respeto y cariño de quienes compartían su entorno.

Era hijo de Luz Dary Herrera y de Hernán Arcila. Su fallecimiento ha generado múltiples mensajes de solidaridad hacia su familia, especialmente hacia su madre y sus hermanos, Jennifer y Germán, quienes hoy enfrentan esta pérdida.

La partida de Cristian deja un profundo vacío en la comunidad y en el sector ambiental del Tolima, donde su compromiso con la naturaleza marcó una huella significativa. Su legado permanecerá en la memoria de quienes lo conocieron y valoraron su entrega por la protección del medio ambiente.

Desde Caracol Radio se extienden condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento.