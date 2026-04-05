Esta es la multa por comer en Transmilenio: superaría los 100.000 pesos

TransMilenio se ha consolidado como el sistema de transporte público más importante de la ciudad de Bogotá, en el que se desplazan a diario a millones de usuarios por su red integrada de troncales, alimentadores y servicios zonales.

Según datos oficiales del Distrito, solo en 2024 se registró un promedio cercano a los cuatro millones de viajes diarios en este sistema, que es clave para la movilidad de los capitalinos.

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Al tratarse de un servicio de uso masivo, su operación depende en gran medida del respeto por las normas básicas de convivencia y seguridad ciudadana.

A continuación le contamos qué establece la regulación y qué sanciones puede acarrear el incumplimiento de esta norma.

Multa por comer en TransMilenio

De acuerdo con la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se establecieron algunas prohibiciones de convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros, lo que incluye al TransMilenio y SITP.

El artículo 6 de la normativa señala que esta prohibido consumir alimentos, bebidas o derivados del tabaco o sustancias cuando estén prohibidas.

¿De cuánto es la multa por comer en TransMilenio?

En caso de incumplir esta regla, obtendrá una multa tipo 1, en el que deberá pagar 4 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLV), es decir, $109.447.

Tenga en cuenta que las multas generales se clasifican de la siguiente manera:

Multa Tipo 1: Dos (2) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

Multa Tipo 2: Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

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Multa Tipo 3: Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

Multa Tipo 4: Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

Normalmente, las multas que corresponden al tipo 1 y 2 pueden sustituirse por talleres pedagógicos, siempre y cuando se haga la solicitud dentro de los primeros cinco días hábiles. Sin embargo, en muchos casos no es solo una cuestión de dinero, sino también de las repercusiones que este tipo de conductas genera en la comunidad.

Otras faltas que impiden el buen comportamiento en TransMilenio

De acuerdo con el manual del usuario de Transmilenio, estas son otras faltas en las que no debe incurrir: