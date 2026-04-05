Esta es la multa por comer en Transmilenio: superaría los 100.000 pesos
Conozca cuáles son las faltas que impiden el buen comportamiento en TransMilenio y por las cuales puede ser sancionado económicamente.
TransMilenio se ha consolidado como el sistema de transporte público más importante de la ciudad de Bogotá, en el que se desplazan a diario a millones de usuarios por su red integrada de troncales, alimentadores y servicios zonales.
Según datos oficiales del Distrito, solo en 2024 se registró un promedio cercano a los cuatro millones de viajes diarios en este sistema, que es clave para la movilidad de los capitalinos.
Puede leer: Transmilenio reporta 77 agresiones en contra de agentes de seguridad en 2026
Al tratarse de un servicio de uso masivo, su operación depende en gran medida del respeto por las normas básicas de convivencia y seguridad ciudadana.
A continuación le contamos qué establece la regulación y qué sanciones puede acarrear el incumplimiento de esta norma.
Multa por comer en TransMilenio
De acuerdo con la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se establecieron algunas prohibiciones de convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros, lo que incluye al TransMilenio y SITP.
El artículo 6 de la normativa señala que esta prohibido consumir alimentos, bebidas o derivados del tabaco o sustancias cuando estén prohibidas.
¿De cuánto es la multa por comer en TransMilenio?
En caso de incumplir esta regla, obtendrá una multa tipo 1, en el que deberá pagar 4 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLV), es decir, $109.447.
Tenga en cuenta que las multas generales se clasifican de la siguiente manera:
Multa Tipo 1: Dos (2) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).
Multa Tipo 2: Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).
Le puede interesar: Transmilenio reporta 77 agresiones en contra de agentes de seguridad en 2026
Multa Tipo 3: Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).
Multa Tipo 4: Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).
Normalmente, las multas que corresponden al tipo 1 y 2 pueden sustituirse por talleres pedagógicos, siempre y cuando se haga la solicitud dentro de los primeros cinco días hábiles. Sin embargo, en muchos casos no es solo una cuestión de dinero, sino también de las repercusiones que este tipo de conductas genera en la comunidad.
Otras faltas que impiden el buen comportamiento en TransMilenio
De acuerdo con el manual del usuario de Transmilenio, estas son otras faltas en las que no debe incurrir:
- Impedir el ingreso o salida prioritaria a mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con niños, niñas o personas con discapacidad.
- Agredir, empujar o irrespetar a las demás personas durante el acceso, permanencia o salida del Sistema.
- Ingresar o salir de las estaciones o portales por sitios que no sean puertas designadas para el efecto.
- Perturbar la tranquilidad de los demás en los medios de transporte público, mediante cualquier acto molesto.
- Evadir el pago de la tarifa para acceder al uso del servicio.
- Transportar mascotas sin cumplir la reglamentación establecida para tales efectos.
- Obstaculizar o impedir la movilidad o el flujo de usuarios en Transmilenio.
- Alterar, manipular, deteriorar, destruir o forzar las puertas de las estaciones o de los vehículos de los diferentes medios de transporte público o impida su uso y funcionamiento normal (salvo en situaciones de emergencia).
- Irrespetar a los funcionarios o autoridades de Transmilenio.
- Destruir, obstruir, alterar o dañar los sistemas de alarma o emergencia de los articulados o sus señales indicativas.
- Perturbar la tranquilidad de los demás usuarios, mediante cualquier acto obsceno.
Laura Rojas
Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...