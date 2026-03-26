Transmilenio reporta 77 agresiones en contra de agentes de seguridad en 2026

En redes sociales está circulando un video que muestran los disturbios que se presentaron entre agentes de seguridad de Transmilenio y presuntos colados en la estación de Pradera, ubicada en la troncal de la Avenida Las Américas.

Las imágenes evidencian que tanto los agentes como las personas que al parecer no habrían pagado el pasaje de Transmilenio se atacan mutuamente.

Transmilenio S.A. rechazó los actos de violencia que se presentaron e hizo un llamado a evitar este tipo de actuaciones.

“Según las primeras versiones, las personas involucradas habrían ingresado evadiendo el pago del pasaje y reaccionaron de forma violenta cuando el personal de seguridad les hizo el llamado durante sus labores de control”, señalaron desde la entidad.

A este video reaccionó el presidente Gustavo Petro, quien criticó el comportamiento de los agentes de vigilancia.

“La violencia como método de gobierno cuando pueden simplemente dialogar”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Estos hechos han provocado varias opiniones en los ciudadanos. Unos que apoyan la labor de los vigilantes del sistema y defienden su comportamiento, mientras que otros aseguran que su acción es muy violenta contra los colados.

En lo que va de este 2026, se han presentado 77 agresiones contra guardas de Transmilenio todos ocurridos durante jornadas de control de validación de pago por parte del personal de vigilancia.

De ahí que Transmilenio hace un llamado contundente a la ciudadanía a adoptar comportamientos que favorezcan una sana convivencia y a hacer un uso adecuado del Sistema de Transporte.