¿Cuál es el centro comercial más nuevo de Bogotá? Se creó en 2021 y así se llega en TransMilenio

En la ciudad de Bogotá, la oferta de comercio y gastronomía cada vez es más variada en busca de atender la competida demanda que existe por el crecimiento urbano de la capital.

Entre los más recientes desarrollos inmobiliarios que ha tenido la capital, existe un centro comercial que fundado hace relativamente pocos años y que se encuentra ubicado en un punto comercialmente estratégico de la ciudad.

¿Cuál es el centro comercial más nuevo de Bogotá?

El centro comercial más nuevo de la capital se llama Nuestro Bogotá, el cual fue inaugurado en el mes de septiembre de 2021.

Este centro comercial se encuentra ubicado sobre la Avenida Ciudad de Cali con Calle 63 - Avenida José Celestino Mutis. También se encuentra detrás del edificio de Carvajal, sobre la Avenida El Dorado en la calle 26, y cerca del centro empresarial Connecta.

Gracias a esta ubicación estratégica, Nuestro Bogotá se ha convertido en un punto clave de encuentro para los viajeros que van o regresan del Aeropuerto Internacional El Dorado.

De acuerdo con información proporcionada por el centro comercial, este proyecto fue pensado como un espacio de “compras, entretenimiento y gastronomía en un solo lugar”. Esto quiere decir que no solamente ofrece entretenimiento y comercio tradicional, sino que también cuenta con experiencias familiares, actividades culturales y propuestas gastronómicas.

Aprovechando su cercanía al Aeropuerto Internacional El Dorado y el Puente Aéreo, el centro comercial Nuestro Bogotá instaló un sistema de pantallas con información de vuelos para que viajeros y acompañantes puedan consultar en tiempo real el estado de los vuelos, iguales a las del aeropuerto.

¿Cómo llegar en TransMilenio al centro comercial Nuestro Bogotá?

Gracias a su cercanía con el Aeropuerto El Dorado, los visitantes del centro comercial Nuestro Bogotá pueden llegar con facilidad a través del transporte público.

Si las personas optan por llegar en el sistema TransMilenio, existen varias alternativas que dependen desde qué punto de la ciudad se desplazan. La ruta más utilizada es a través de las estaciones del corredor de la calle 26 (Avenida El Dorado).

La estación de TransMilenio más cercana al centro comercial Nuestro Bogotá es Modelia. Sin embargo, otras opciones para bajarse y hacer transbordo son: Normandía y El Tiempo – Maloka, pues desde cualquiera de estas estaciones podría continuar el trayecto en buses del SITP o en taxi y, en minutos, llegará al centro comercial.

¿Cómo llegar en bus al centro comercial Nuestro Bogotá?

Si el visitante prefiere utilizar rutas zonales del SITP, puede tomar los que pasan por la Avenida Ciudad de Cali o la Avenida Calle 63, ya que estos tramos conectan directamente con el sector donde está ubicado el centro comercial Nuestro Bogotá.