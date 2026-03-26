Transmilenio le apuesta a más mujeres conductoras: cien serán capacitadas y empleadas

Bogotá D.C

La Alcaldía Local de Engativá y Transmilenio lideraron un programa pionero en el que 100 mujeres serán capacitadas y vinculadas laboralmente como conductoras del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

La iniciativa combina formación para conducir con empleo formal, garantizando que las participantes obtengan licencias de conducción categoría C2 y C3, y al mismo tiempo un contrato de trabajo como operadoras de buses zonales y troncales.

De las beneficiarias, 80 mujeres son residentes en la localidad de Engativá accederán a la licencia C2 para conducir buses zonales, mientras que 20 mujeres obtendrán la categoría C3 para manejar buses troncales de TransMilenio.

“Estos 100 cupos que hoy se logran gracias a la Alcaldía Local de Engativá y Gmóvil, son un paso decisivo para que Bogotá siga siendo referente regional, no solo por su innovación tecnológica y operativa, sino también, por su compromiso social y de género”, destacó María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio.

El programa se desarrolla en alianza con Gmóvil S.A.S., operador del SITP en zonas como Engativá y el corredor de la Calle 26. Gracias a esta cooperación, las mujeres tendrán acceso a empleo formal en su misma localidad, lo que se traduce en ahorro de tiempo, seguridad y mejor calidad de vida.

“Esta alianza nos permite seguir construyendo una operación más diversa, incluyente y cercana a la ciudad. Hoy no solo estamos formando conductoras, estamos abriendo camino para que más mujeres encuentren en el transporte público una oportunidad de crecimiento, estabilidad y desarrollo profesional”, afirmó Andrés Felipe Oyola Botero, gerente general de Gmóvil S.A.S.

Por su parte, el alcalde local de Engativá, Víctor Hugo Huertas, aseguró: “creemos en la igualdad como una construcción diaria, con acciones concretas y recursos reales. Apostamos por fortalecer los hogares como espacios seguros, porque solo así lograremos mujeres seguras en el espacio público. Son empleos localizados, están en la misma zona su vivienda y su trabajo. Lo que se ve reflejado en la calidad de vida”.

Al inicio de 2024, eran 825 las mujeres frente al volante en los buses de Transmilenio. Desde entonces, le entidad trazó la meta de incrementar gradualmente su participación.

Entre 2024 y 2025 fueron contratadas 212 mujeres, un crecimiento del 25 %. Para 2026, se mantendrán los esfuerzos para crecer en esta cifra, impulsada además, por la llegada de nuevos buses a Bogotá, lo que obliga a los concesionarios a ampliar la vinculación de mujeres.