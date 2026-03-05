Bogotá no ha llegado a los 388 km de carriles exclusivos para TransMilenio: una meta de 2018

Durante el Congreso Internacional de los 25 años de TransMilenio, la gerente de la entidad, María Fernanda Ortiz, reconoció que Bogotá no tiene los kilómetros de troncales que se habían proyectado para 2018.

“En el 2000 la proyección era que en 2018 tuviéramos 388 kilómetros de Bus Rapid Transit (BRT); hoy tenemos menos de la tercera parte de eso”.

Sin embargo, según la gerente, este reto lo han asumido con rutas de SITP y con el TransMiCable de Ciudad Bolívar.

“Eso no fue un impedimento para que lográramos llegar a todos los rincones de la ciudad. Gracias a nuestro componente urbano y zonal, y también al TransMiCable de Ciudad Bolívar estamos llegando a todas partes”, afirmó la gerente.

¿Por qué Bogotá no ha llegado a los 388 km de troncales?

En diálogo con Caracol Radio, la gerente explicó que debido a decisiones de anteriores gobiernos es que no se han construido los kilómetros necesarios para mejorar la operación de Transmilenio.

“Sin embargo, hoy la ciudad se está desatrasando en esos kilómetros. Tenemos 52 kilómetros de troncales en construcción, la Primera Línea del Metro y dos Transmicables de San Cristóbal y Potosí, y eso sin duda va a revolucionar la movilidad en los próximos días”, señaló María Fernanda Ortiz.

Ahora bien, al preguntarle si la actual administración dejaría contratadas troncales de TransMilenio, la respuesta fue negativa.

“En este momento estamos muy enfocados en la construcción de lo que ya estaba contratado. El IDU está haciendo unas estructuraciones de unos proyectos nuevos como la extensión de la Avenida Ciudad de Cali”, señaló Ortiz.