Demandarán nuevo nombramiento de Cielo Rusinque en la SIC para sacarla por segunda vez del cargo

La Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, enfrentará una segunda batalla judicial ante el Consejo de Estado por cuenta del nombramiento, de nuevo, por parte del presidente Gustavo Petro, a pesar de que ese tribunal ya la retiró una vez del cargo por no cumplir los requisitos.

Hace tres semanas la Sección Quinta de ese tribunal había concluido que Rusinque no tenía ni la experiencia relacionada con el cargo ni tampoco había una validación debida en Colombia de su posgrado.

Para los demandantes, en cabeza del abogado Samuel Ortiz Mancipe, la decisión del presidente Petro de insistir con Rusinque es una muestra manifiesta de desvío de poder desde la presidencia por lo cual demandarán el acto administrativo.

“Presentaremos una demanda contra el último nombramiento de la señora Cielo Rusinque al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto porque se incurrió en una causal de nulidad de los actos administrativos que se llama desviación de poder”, señaló el abogado Ortiz Mancipe.

El demandante se amparó específicamente en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (CPACA) alegando que el gobierno privilegió el beneficio del interés particular de poder nombrar de nuevo a Rusinque por sobre el interés general y sin preferencias en el que se deben fundar las decisiones en el sector público.

“Días antes de la notificación de la nulidad del primer nombramiento se modificaron los requisitos para ocupar el cargo entre otros, de Superintendente de Industria y Comercio, lo cual precisamente habilita para que la señora Cielo Rusinque fuese nombrada puesto que ahora sí cumpliría los requisitos” dijo el abogado Ortiz.

Por otra parte, el abogado judicial señaló que cuestionará ante el Consejo de Estado la designación en medio de la ley de garantías en vista de que, a su juicio, la forma en la que se nombró de nuevo a Rusinque no cumple dentro de las excepciones posibles (renuncia, muerte o licencia).

Ortiz Mancipe cuestionó que días después de la sentencia del Consejo de Estado la superintendente presentó su renuncia y esta le fue aceptada en tiempo récord. Para el demandante es claro que buscaron hacerle “esguince” a la ley evitando y dilatando la ejecutoria del fallo porque de haber quedado en firme, señala, no hubieran podido nombrar a Rusinque de nuevo como ocurrió.

“Se apresuró a presentar la renuncia y esta fue aceptada en tiempo récord. Pero como se sabe en Semana Santa no corrieron los términos dada la vacancia judicial y el fallo fue objeto de solicitud de aclaración”, cuestionó el abogado Ortiz.

La acción judicial será presentada en los próximos días por el abogado Ortiz y otro grupo de demandantes quienes ya en una primera ocasión demandaron el nombramiento de Cielo Rusinque para retirarla del cargo de Superintendente de Industria y Comercio, demanda que resultó favorable a sus pretensiones.