Reaparece Cielo Rusinque en el radar de la SIC: Presidencia publica su hoja de vida

Presidencia de la República publicó nuevamente la hoja de vida de Cielo Rusinque en el portal oficial de aspirantes, trámite administrativo que, de acuerdo con el procedimiento vigente, antecede a su eventual designación como superintendente de Industria y Comercio (SIC).

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El movimiento se da luego de que el Consejo de Estado anulara su nombramiento previo al concluir que no acreditaba los requisitos exigidos para el cargo, particularmente en materia de experiencia profesional. Tras esa decisión judicial, Rusinque presentó su renuncia.

Presidencia de la República publicó nuevamente la hoja de vida de Cielo Rusinque en el portal oficial de aspirantes, reactivando el proceso previo a su eventual designación como superintendente de Industria y Comercio. Ampliar Presidencia de la República publicó nuevamente la hoja de vida de Cielo Rusinque en el portal oficial de aspirantes, reactivando el proceso previo a su eventual designación como superintendente de Industria y Comercio. Cerrar

Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió un decreto que modifica las condiciones para ocupar la jefatura de la SIC, ajustando los criterios de formación y experiencia requeridos. Este cambio normativo reconfigura el marco de elegibilidad para el cargo.

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En este contexto, la nueva publicación de la hoja de vida activa nuevamente el proceso formal de designación, que incluye la divulgación para observaciones ciudadanas antes de un eventual nombramiento.