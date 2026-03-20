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Habla el estudiante que demandó nombramiento de Cielo Rusinque: las razones para tumbarla de la SIC

La elección de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio fue anulada por el Consejo de Estado, tras una demanda presentada por el estudiante de Derecho Samuel Ortiz Mancipe, quien demostró inconsistencias en su experiencia profesional y formación académica.

Samuel, explicó en 6 AM W con Julio Sánchez Cristo, que el fallo se sustenta en dos puntos clave: la falta de claridad en la experiencia laboral acreditada por Rusinque y los problemas en la validación de sus estudios.

“Dentro de las certificaciones laborales no se especificaron las funciones desempeñadas, lo que impedía establecer si su experiencia era afín al cargo”, detalló Ortiz.

El joven, que aún no se ha graduado como abogado, lideró el proceso ante la alta corte y logró que se revisara de fondo el cumplimiento de los requisitos exigidos para uno de los cargos más importantes en materia de vigilancia económica del país.

Las claves de la decisión, según el demandante

A sus declaraciones, se suma la contabilización de tiempos laborales. Ortiz afirma que Cielo Rusinque intentó sumar, o acumular el total de las horas trabajadas de manera simultánea, la experiencia docente junto con el ejercicio profesional independiente, algo que la normativa prohíbe. “Solo es posible contabilizar una vez el tiempo cuando se ejercen actividades simultáneas”, precisó.

En cuanto a la formación académica, el estudiante señaló que una de las maestrías presentadas por Rusinque, en Ciencia Política, no cumplía plenamente con los criterios exigidos. A pesar de que pertenece a un campo cercano, para Ortiz, y el Consejo de Estado, no se ajusta a las funciones específicas del cargo ni está correctamente convalidada.

“No se compadece con los requisitos y las funciones que lleva a cabo y que conoce un Superintendente de Industria y Comercio”, añadió.

¿Cómo se tomó la decisión?

El fallo fue adoptado por la Sección Quinta del Consejo de Estado con una votación de tres magistrados a favor y uno en contra, y un salvamento de voto.

Ortiz explicó que la decisión mayoritaria fue clara en señalar el incumplimiento de los requisitos, mientras que la postura minoritaria habría considerado válida parte de la experiencia docente y académica de la exfuncionaria.

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Tras conocerse la decisión, Rusinque cuestionó la argumentación jurídica del alto tribunal y afirmó que la decisión excluyó su trayectoria “amplia, cualificada y pertinente”.

Ante la oposición de Rusinque, el estudiante afirmó que la saliente Superintendente de Industria y Comercio ofende al Consejo de Estado por el hecho de que la decisión no le favorece y que presentó unas pruebas en un periodo extemporal que quedaron por fuera del debate probatorio.