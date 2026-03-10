Gobierno baja requisitos para nombrar Superfinanciero, SIC y Sociedades, ¿salvavidas a Rusinque?

El Gobierno bajó los requisitos a través del decreto 226 de 2026 para nombrar a los superintendentes de Industria y Comercio, del Superintendente Financiero y del Superintendente de Sociedades.

Ahora los requisitos serán ser profesional, tener título de postgrado en la modalidad de maestría y 6 años de experiencia profesional relacionada o título de postgrado en la modalidad de especialización y 7 años de experiencia profesional relacionada.

Es decir, ya no tendrían que tener 10 años de experiencia relacionada en el cargo, ni una profesión y maestría o doctorado afín a las funciones.

Este asunto llama la atención ya que esta semana saldría el sentido de fallo del Consejo de Estado respecto del nombramiento de la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, lo que para expertos esta podría ser la razón de que en este momento se expida este decreto.

Pero además, ya no será obligatorio la invitación pública para elegir a los superintendentes. “El Presidente de la República nombrará a los superintendentes a que hace referencia este Título, para lo cual podrá realizar invitación pública previa mediante publicación en el portal electrónico oficial de la Presidencia de la República , para que quienes acrediten el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos se postulen a ocupar el cargo”, señala el nuevo decreto.

Sin embargo, el decreto que fue derogado establecía: “el Presidente de la República nombrará a los superintendentes a que hace referencia este Título, previa invitación pública efectuada a través del portal de internet de la Presidencia de la República, a quienes cumplan con los requisitos y condiciones para ocupar el respectivo cargo”.

Es decir, están eliminando algunas recomendaciones que hizo la OCDE para poder acceder a este organismo internacional.

El borrador de decreto fue publicado en octubre del año pasado y fue revelado en primicia por esta emisora y hasta ahora el Gobierno expide el decreto.

¿Qué estudia el Consejo de Estado sobre Cielo Rusinque?

Hay que mencionar que actualmente, en el Consejo de Estado se estudia una demanda de nulidad del nombramiento de Cielo Rusinque en la Superintendencia de Industria y Comercio que señala que no cumpliría los requisitos. Algunos expertos sugieren que este decreto podría beneficiarla si el alto tribunal le da la razón a la demanda.