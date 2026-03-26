Cielo Rusinque salió oficialmente de la SIC: Gobierno nombró a Diego Solano como Superintendente (e)

Cielo Rusinque sale oficialmente de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tras ser aceptada su renuncia, luego del fallo del Consejo de Estado que la sacó del cargo por no cumplir los requisitos.

Ante esto, el Ministerio de Comercio nombró como superintendente de Industria encargado a Diego Solano, quien era el jefe de asesores y mano derecha de Rusinque.

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Solano llegó a esta entidad junto a Rusinque en febrero de 2024. Antes de ello trabajó en Valbuena Abogados, la firma del exuperintendente de Industria y Comercio, Gustavo Valbuena.

Previamente fue contratista de la SIC durante cinco años y ha sido docente en universidades.

Él es abogado, especialista en derecho comercial y con maestría en derecho.

El hecho ha causado sorpresa incluso al interior de la entidad pues se esperaba que Rusinque fuera nombrada nuevamente por el cambio de requisitos que hizo este Gobierno para ejercer este cargo, que permite que ella cumpla las condiciones.

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No obstante, el nombramiento de Solano es en encargo y, aunque podrían ratificar su nombramiento y dejarlo en propiedad, también el Gobierno se podría decantar nuevamente por Rusinque.

¿Por qué el Consejo de Estado sacó a Rusinque?

El Consejo de Estado determinó que Rusinque no acreditó el requisito de formación académica exigido por el artículo 2.2.34.1.2 del Decreto 1083 de 2015. La norma exigía un posgrado en modalidad de maestría o doctorado en áreas afines a las funciones del cargo. La Sala concluyó que ese requisito no se cumplió.

Asimismo, el título en Ciencias Políticas no fue considerado afín a las funciones del cargo y el título en Derecho Constitucional tampoco le sirvió para acreditar el requisito.

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La Sala estableció que ese “Diplôme Supérieur de l’Université – Droit Constitutionnel” era un título propio francés y que, al estar su convalidación en trámite, no era posible determinar si equivalía en Colombia a una maestría o doctorado, que era exactamente lo que pedía la norma.

Finalmente, al alto tribunal no acreditó los 10 años de experiencia profesional relacionada.

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