Fue tumbado el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio

Este 18 de marzo, el Consejo de Estado tumbó el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio tras considerar que no cumple con los requisitos para ejercer el cargo.

Cabe recordar que Rusinque fue nombrada en este cargo en enero de 2024 tras una revisión y análisis de hojas de vida por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Antes de ser superintendente de Industria y Comercio, Rusinque fue directora del Departamento de Prosperidad Social en el Gobierno Petro.

Cielo Rusinque estudió derecho en la Universidad Externado de Colombia e hizo una especialización en derecho constitucional y una maestría en estudios políticos en la Universidad de París II, Francia. Allí, cursó un doctorado en derecho constitucional.

Además, fue becaria y diplomada de la Academia Internacional de Derecho Constitucional de Túnez.

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