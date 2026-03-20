Fue tumbado el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio
El Consejo de Estado determió que Cielo Rusinque no cumple con los requisitos para ejercer el cargo.
Este 18 de marzo, el Consejo de Estado tumbó el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio tras considerar que no cumple con los requisitos para ejercer el cargo.
Cabe recordar que Rusinque fue nombrada en este cargo en enero de 2024 tras una revisión y análisis de hojas de vida por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
Antes de ser superintendente de Industria y Comercio, Rusinque fue directora del Departamento de Prosperidad Social en el Gobierno Petro.
Cielo Rusinque estudió derecho en la Universidad Externado de Colombia e hizo una especialización en derecho constitucional y una maestría en estudios políticos en la Universidad de París II, Francia. Allí, cursó un doctorado en derecho constitucional.
Además, fue becaria y diplomada de la Academia Internacional de Derecho Constitucional de Túnez.
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