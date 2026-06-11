Colombia destaca en la región y se posiciona como referente en inteligencia artificial e innovación

Colombia

No es un secreto que, en el mundo globalizado en el que vive el ser humano actualmente, el aspecto digital se volvió inherente a su vida cotidiana. Es normal, por ello que, para las personas, los aparatos electrónicos se conviertan en una extensión, entre otras cosas, de su propia mente.

Sin embargo, para los gobiernos mundiales esto también configura un reto no solo para mejorar la conectividad en sus territorios, sino para blindar y proteger a la población de los posibles efectos nocivos que pueda tener la tecnología y, esto, Colombia lo ha sabido entender.

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Colombia se destaca en la región en materia IA e innovación digital

Y es que Colombia, de la mano del Ministerio TIC, ha avanzado desde el 2022 en una transformación digital que ya registra avances significativos en innovación, inteligencia artificial y fortalecimiento de la economía digital, consolidando al país como un actor cada vez más relevante en América Latina.

Cabe recordar que el sector TIC en Colombia es relevante en aportes a la economía de la Nación, pues contribuye con cerca de $58 billones al Producto Interno Bruto (PIB), que representa el 3,5 % del valor agregado nacional, y genera alrededor de 370.000 empleos.

¿Y por qué Colombia supo entender la coyuntura del avance de la tecnología? Pues bien, porque se buscó la forma de entender estos avances como la IA y más, no como solo nueva tecnología, sino como tecnología capaz de impactar positivamente en los colombianos.

Por ejemplo, Durante estos años, se implementaron soluciones de telemedicina en 14 hospitales y se fortaleció el turismo en distintos departamentos mediante plataformas digitales, beneficiando a miles de hogares.

Esto hizo que el país lograra estructurar un ecosistema digital mucho más solido con el pasar de los años, teniendo en cuenta que en este convergen el Estado, el sector privado y la academia.

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Avances de la mano del Ministerio TIC

Es en esta línea que la cartera TIC de país, liderada y encabezada por la ministra Carina Murcia, ha avanzado en la consolidación de un Estado más ágil y cercano a la ciudadanía: ¿Cómo? Actualmente, 81 nuevas entidades se han vinculado a la Carpeta Ciudadana Digital, y el país ha alcanzado el 91% de cumplimiento en el Plan Nacional de Infraestructura de Datos, superando la meta de Datos Abiertos con 805 entidades vinculadas.

Adicionalmente, la seguridad digital se estructuró de tal forma que fuera una prioridad, precisamente para proteger a la población.

Con una inversión de $64.500 millones que ha permitido gestionar 82.000 vulnerabilidades y cerrar 37.000 brechas críticas, fortaleciendo la protección de la información y los sistemas del país.

Pero ojo, esto no detuvo la innovación digital en Colombia, sino que, al contrario, la impulsó.

Por ejemplo, se lanzó GOV.CO 2.0 y ROBI, el primer asistente virtual con inteligencia artificial del Estado, que mejora la atención 24/7 con una plataforma más inclusiva, accesible y adaptable a distintos dispositivos.

Es así como, a diferencia de periodos anteriores, enfocados principalmente en infraestructura, Colombia avanza hacia un modelo de desarrollo digital más sofisticado, basado en el talento, la innovación y el desarrollo tecnológico.

Las declaraciones de la ministra TIC, Carina Murcia

Finalmente, la ministra de las TIC, Carina Murcia, resaltó la labor que se ha hecho en esta materia en Colombia, ejemplificando con una de sus acciones, la estrategia ‘Conectando Territorios’.

“El trabajo de la estrategia ‘Conectando Territorios’ ha permitido que Colombia se posicione como referente regional en inteligencia artificial. Hoy ocupamos el cuarto lugar en el Índice Latinoamericano de IA, abrimos la primera Facultad de Inteligencia Artificial en América Latina, avanzamos en el desarrollo de otras dos y participamos activamente en escenarios internacionales como la OCDE y el G7. Todo esto fortalece el liderazgo del país en gobernanza tecnológica”, afirmó la funcionaria.