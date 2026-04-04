¿A qué países de Europa puede entrar un colombiano sin visa? Lista completa y requisitos

Lista de países que no piden visa a colombianos, solo pasaporte: Destinos en Europa, América y Asia

Con la llegada de la temporada de vacaciones de Semana Santa, Europa es un destino de gran interés para los ciudadanos colombianos, debido a que la exención de visa ha facilitado el ingreso de turistas en gran parte del territorio de la Unión Europea.

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Una visa es la autorización que se concede en algunos países a los visitantes extranjeros que busquen ingresar al territorio nacional; este documento se adjunta a una de las hojas del pasaporte, o en algunos casos puede ser digital, dependiendo del país que decida visitar.

Sin embargo, es importante que los viajeros estén debidamente informados sobre los países en los que no se aplica la exención de visa y de esta forma evitar contratiempos que les imposibiliten disfrutar de las vacaciones y así mismo la pérdida de dinero.

¿Por qué no se necesita visa en la mayoría de Europa?

Esto se debe a que Colombia el 2 de diciembre del 2015 firmó un acuerdo que le permite viajar a los países pertenecientes a la lista Schengen sin la necesidad de obtener una visa cuando el motivo del viaje es de turismo durante máximo 90 días.

Este acuerdo les permite a los ciudadanos colombianos hacer viajes de corta duración con los motivos de turismo, visitas familiares, asistencia a eventos culturales o deportivos, reuniones de negocios, cubrimientos periodísticos, tratamientos médicos y estudios de corta duración.

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¿Qué países pertenecen a la lista Schengen?

Alemania.

Austria.

Bélgica.

Bulgaria.

Chipre.

Croacia.

Dinamarca.

Eslovaquia.

Eslovenia.

España.

Estonia.

Finlandia.

Francia.

Grecia.

Hungría.

Islandia.

Italia.

Letonia.

Liechtenstein.

Lituania.

Luxemburgo.

Malta.

Noruega.

Países Bajos.

Polonia.

Portugal

República Checa.

Rumania.

Suecia.

Suiza.

¿Qué documentos debe llevar en un viaje internacional?

Aunque el país de destino no le exija una visa pegada en su pasaporte, las autoridades migratorias le pueden solicitar los siguientes documentos para autorizar su ingreso:

Pasaporte vigente: Con una validez mínima de 6 meses al momento de entrar. Tiquete de salida: Un pasaje de regreso a Colombia o de continuación hacia otro país que demuestre que no se quedará de forma ilegal. Reserva de alojamiento: Ya sea en un hotel o una carta de invitación formal de un residente en el país de destino. Solvencia económica: Extractos bancarios o efectivo que demuestre que tiene entre 50 y 100 euros o dólares por día de estancia. Seguro de viaje: Es obligatorio para ingresar a Europa y altamente recomendado para cualquier otro destino debido a los altos costos de los sistemas de salud internacionales.

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