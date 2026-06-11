Iván Cepeda reiteró que a nadie se le hacen ofrecimientos por votos para su campaña presidencial

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre la compra de votos para favorecer a las campañas presidenciales.

De hecho, hasta el Gobierno de Estados Unidos aseguró que le cancelará la visa a quienes estén detrás de la compra de votos para las elecciones presidenciales en Colombia.

Por lo cual, desde las campañas presidenciales están haciendo pedagogía para evitar que los sufragantes incurran en este delito.

Una de ellas, es la campaña de Iván Cepeda, pues el mismo candidato presidencial, reiteró en que a nadie se le debe hacer alguna clase de ofrecimientos a cambio de su voto para su campaña presidencial.

“Deseo reiterar la posición oficial de mi campaña: a las ciudadanas y a los ciudadanos no se le fórmula ninguna clase de ofrecimientos a cambio de su voto, señaló.

A su vez, le hizo un llamado a todos los dirigentes e integrantes de los comités electorales del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida, para que estén pendientes del estricto cumplimiento de este precepto.

El candidato agregó que: “no hacemos ninguna clase de ofrecimientos”.