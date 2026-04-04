¿Cuál es la cuota mensual de un préstamo de $150.000.000 a cinco años? Estudio financiero bancario

Según el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), los créditos son herramientas financieras que permiten a las personas obtener capital por parte de una entidad bancaria en forma de préstamo.

Esto con el objetivo de suplir diferentes necesidades como la compra de una vivienda, un vehículo, unificar deudas o iniciar un proyecto.

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La entidad expresó la importancia de conocer el funcionamiento de dichos recursos económicos y cómo hallar y calcular la tasa de interés para que pueda tomar mejores y más responsables decisiones financieras.

Si ha pensado sacar un préstamo por $150,000,000 a cinco años, aquí le contamos el valor de las cuotas que deberá pagar de manera mensual, información obtenida de simuladores de distintas entidades financieras del país.

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Así es la cuota mensual de un préstamo de $150.000.000 a cinco años con estas entidades bancarias en 2026

Banco de Bogotá

Préstamo: $150.000.000

¿A que plazo?: 60 meses (cinco años)

60 meses (cinco años) Tasa fija mes vencido: 1.91% N.M.V

1.91% N.M.V Tasa efectiva anual: 25.42% E.A.

25.42% E.A. Cuota mensual a pagar: $4.341.436

Requisitos del banco para acceder al préstamo con este banco

Necesita contar con un ingreso mínimo de $1.423.500 pesos Colombianos

pesos Colombianos Debe tener entre 18 y 69 años .

. Si quiere obtener un préstamo debe ser desde 400.000 pesos .

. Tasa y cuota fijas durante toda la vigencia del préstamo .

. Debe tener un seguro de vida obligatorio que ampara la deuda en caso de calamidad .

. Posibilidad de pagar cuotas extraordinarias o la totalidad del crédito en cualquier momento, sin ningún cobro adicional.

Bancolombia

Préstamo: $150.000.000

¿A que plazo?: 60 meses (cinco años)

60 meses (cinco años) Tasa fija mes vencido: 1.84% N.M.V

1.84% N.M.V Cuota mensual a pagar: $4.149.663 (Tasa variable - Couto fija)

Requisitos del banco para acceder al préstamo con este banco

Debe tener un desembolso mínimo de $1 millón.

Debe tener un rango de edad desde los 18 hasta 84 años.

Si quiere sacar un préstamo con una tasa fija debe ser en un plazo entre 48 y 60 meses.

Si quiere sacar un préstamo con una tasa variable debe ser en un plazo entre 60 y 84 meses.

Necesita contar con un ingreso mínimo de $2 SMMLV.

Y tener una clave la clave dinámica activa para desembolsar tu crédito.

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Banco Caja Social

Préstamo: $150.000.000

¿A que plazo?: 60 meses (cinco años)

60 meses (cinco años) Intereses corrientes: $ 98,110,753

$ 98,110,753 Tasa de interés: 24.25 %

24.25 % Cuota mensual a pagar: $ 4,135,179

Requisitos del banco para acceder al préstamo con este banco

Edad: de 18 a 75 años (en oficina). Si su solicitud es por internet, la edad máxima es de 69 años.

de 18 a 75 años (en oficina). Si su solicitud es por internet, la edad máxima es de 69 años. Ingresos requeridos: 1 SMMLV.

1 SMMLV. Antigüedad laboral según el tipo de contrato: Indefinido: 6 meses. Fijo: 12 meses. Obra o labor: 18 meses. Prestación de servicios: 18 meses. Provisional: 5 años.

Características:

Plazo: de 6 a 60 meses .

. Monto mínimo: 1 SMMLV.

Monto máximo: 160 SMMLV (en oficina). Si su solicitud es por internet, el monto máximo es de 30 SMMLV.

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