Refuerzan controles sanitarios en Santander por alto consumo de pescado en Semana Santa

Las autoridades en Santander reforzaron los controles sanitarios para prevenir enfermedades asociadas a la manipulación y conservación de estos alimentos, ante el aumento en el consumo de pescado durante la Semana Santa.

Con énfasis en enfermedades transmitidas por alimentos, especialmente en sitios donde se comercializan productos de mar.

También se adelantan operativos de inspección, vigilancia y control en conjunto con la Policía para verificar las condiciones en las que se manipulan y venden estos productos, en una temporada donde aumenta su demanda.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general, William Quintero, explicó que estas acciones buscan reducir riesgos para los consumidores y garantizar que los establecimientos cumplan con las normas sanitarias.

“Es fundamental revisar las características del producto: ojos brillantes y saltones, branquias rojas o rosadas, piel fresca y escamas bien adheridas. También se debe verificar que se conserve a una temperatura adecuada, preferiblemente sobre hielo”, indicó.

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Las autoridades también recomendaron adquirir estos productos en establecimientos confiables y evitar aquellos que presenten mal olor, textura blanda o cambios de color.

Pese al incremento en la demanda, desde el sector agropecuario se reporta normal abastecimiento en la Central de Abastos, lo que garantiza la oferta de alimentos durante esta temporada.

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El llamado es a mantener medidas de autocuidado en la compra, manipulación y preparación de alimentos para evitar enfermedades durante la Semana Santa.