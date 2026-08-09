Adultos mayores y personas con discapacidad podrán acceder gratis a gafas formuladas en Bucaramanga

Una iniciativa denominada ‘Optifest’ llega a Bucaramanga para entregar de manera gratuita gafas formuladas a personas mayores de 60 años y población con discapacidad que cumplan determinados requisitos.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga, el programa se desarrolla junto con San Andresito La Isla y está dirigido a personas con discapacidad menores de 60 años, así como a adultos mayores residentes en Bucaramanga que pertenezcan al régimen subsidiado de salud, zonificado en este municipio.

Para acceder al beneficio, las personas con discapacidad deberán presentar certificado de discapacidad, documento de identidad y acreditar su pertenencia al régimen subsidiado de salud en Bucaramanga. En el caso de los mayores de 60 años, deberán cumplir con el requisito de estar afiliados al régimen subsidiado del municipio.

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La inscripción podrá realizarse a través del enlace dispuesto por la Secretaría de Desarrollo Social: Inscripción gafas formuladas. Advierten que los documentos que se adjunten deben estar completos y ser legibles para poder avanzar en el proceso de postulación.

Además, quienes requieran orientación para realizar el trámite podrán acudir al CAME, en el primer piso de la Alcaldía de Bucaramanga, de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía. El proceso de inscripción estará habilitado hasta el 14 de agosto.

La iniciativa busca facilitar el acceso a elementos necesarios para mejorar la salud visual de población que cumple con los criterios establecidos.