Lo que debe tener en cuenta al comprar pescado durante Semana Santa
Durante esta temporada aumenta el consumo de pescado, por lo que autoridades de salud entregan recomendaciones para evitar enfermedades.
Durante la Semana Santa, el consumo de pescado y productos de mar aumenta en distintas regiones del país, lo que también eleva el riesgo de enfermedades asociadas a una mala manipulación o conservación de estos alimentos.
Por eso, desde la Secretaría de Salud de Floridablanca se vienen realizando controles en puntos de venta y jornadas de capacitación dirigidas a comerciantes, con el fin de reforzar prácticas adecuadas de manejo, conservación y cadena de frío.
Además de estas acciones, se entregaron recomendaciones clave para los consumidores al momento de comprar pescado.
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“Es fundamental revisar las características del producto: ojos brillantes y saltones, branquias rojas o rosadas, piel fresca y escamas bien adheridas. También se debe verificar que se conserve a una temperatura adecuada, preferiblemente sobre hielo”, explicó Laura Céspedes, inspectora de alimentos.
Entre otros aspectos, se recomienda adquirir estos productos en establecimientos confiables y evitar aquellos que presenten mal olor, textura blanda o cambios de color.
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El llamado también incluye mantener medidas de autocuidado en la manipulación y preparación de estos alimentos, con el fin de reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos durante esta temporada.