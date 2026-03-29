Lo que debe tener en cuenta al comprar pescado durante Semana Santa

Durante la Semana Santa, el consumo de pescado y productos de mar aumenta en distintas regiones del país, lo que también eleva el riesgo de enfermedades asociadas a una mala manipulación o conservación de estos alimentos.

Por eso, desde la Secretaría de Salud de Floridablanca se vienen realizando controles en puntos de venta y jornadas de capacitación dirigidas a comerciantes, con el fin de reforzar prácticas adecuadas de manejo, conservación y cadena de frío.

Además de estas acciones, se entregaron recomendaciones clave para los consumidores al momento de comprar pescado.

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“Es fundamental revisar las características del producto: ojos brillantes y saltones, branquias rojas o rosadas, piel fresca y escamas bien adheridas. También se debe verificar que se conserve a una temperatura adecuada, preferiblemente sobre hielo”, explicó Laura Céspedes, inspectora de alimentos.

Entre otros aspectos, se recomienda adquirir estos productos en establecimientos confiables y evitar aquellos que presenten mal olor, textura blanda o cambios de color.

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El llamado también incluye mantener medidas de autocuidado en la manipulación y preparación de estos alimentos, con el fin de reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos durante esta temporada.