Centroabastos en Bucaramanga garantiza abastecimiento y anuncia horarios especiales en Semana Santa

AME1621. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 08/07/2025.- Fotografía que muestra alimentos este martes, en el mercado de abastos en La Chorrera, Ciudad de Panamá (Panamá). Las expectativas sobre situación de la economía de Panamá y el desempleo lastran la confianza de los consumidores, que se encuentra en niveles mínimos de acuerdo con una encuesta semestral difundida este martes y que revela la preocupación de los panameños en cuanto a su futuro económico. EFE/ Bienvenido Velasco / Bienvenido Velasco ( EFE )

Centroabastos anunció que durante la Semana Santa mantendrá su operación habitual en el suministro de alimentos, con horarios especiales para algunos sectores y un refuerzo importante en la comercialización de productos pesqueros.

Ricardo Andrés Arteaga Cuadros, subgerente Jurídico y Operativo de la entidad, aseguró que “la Central de Abastos para esta Semana Santa continuará operando con normalidad en lo que tiene que ver con frutas, verduras, hortalizas, productos en general”, garantizando así el abastecimiento para comerciantes y hogares del área metropolitana.

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En cuanto a los horarios, el funcionario explicó que el sector de perecederos funcionará de lunes a miércoles desde las 2:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, mientras que el Jueves Santos la jornada irá hasta las 6:00 de la tarde.

“Reanudamos actividades de perecederos el Viernes Santo a partir de las 5 de la tarde”, precisó, indicando además que el sábado operarán con normalidad y el domingo hasta el mediodía.

Comercio especial de pescado

Uno de los puntos clave para esta temporada será el terminal pesquero, que contará con una amplia oferta ante el incremento en el consumo de pescado en estos días santos. “Vamos a tener disponibilidad suficiente de todas las variedades de pescados para que vengamos a abastecernos con toda la tranquilidad, con toda la higiene, con toda la salubridad”, afirmó Arteaga Cuadros.

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El directivo también destacó que, desde el primero de marzo, han ingresado más de 800 toneladas de productos pesqueros, lo que permite asegurar el abastecimiento durante toda la semana mayor.

Este espacio funcionará desde las 3:00 de la mañana de lunes a viernes, mientras que el Viernes Santo abrirá desde esa misma hora hasta agotar existencias, estimado entre las 10:00 y 11:00 de la mañana.

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La entidad reiteró que el abastecimiento de frutas, verduras y hortalizas se mantiene en niveles normales, con productos provenientes de regiones como Boyacá, Cundinamarca, Nariño e incluso importaciones desde Perú, lo que garantiza una oferta suficiente y estable para la temporada.