Autoridades de Santander se pronuncian tras la muerte de familia en accidente en Cundinamarca

Las autoridades en Santander se pronunciaron tras la muerte de cinco integrantes de una misma familia oriunda del municipio de Suaita, quienes fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido en Cundinamarca.

A través de un comunicado, la Gobernación de Santander expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y con la comunidad, señalando que se trata de un hecho que enluta al departamento.

Contexto: VIDEO: momento exacto en el que se registró el accidente en la vía Zipaquirá-Ubaté

Al pronunciamiento se sumó la Alcaldía de Suaita, que lamentó lo ocurrido y envió un mensaje de condolencia a los seres queridos de las víctimas, destacando el impacto que deja esta tragedia en el municipio.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Rosalba Garcés Ríos, Amanda Pereira Garcés, Adelaida Pereira Garcés, Fredy León y el menor Juan Pablo León, quienes hacían parte de un mismo núcleo familiar.

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Según la información conocida, el grupo viajaba junto en un vehículo particular cuando ocurrió el accidente en el peaje de Casa Blanca, en la vía entre Zipaquirá y Ubaté, en un hecho que dejó además varios heridos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia en las vías, especialmente durante esta temporada de alta movilidad por Semana Santa.