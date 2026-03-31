Prográmese: cierres viales en Bucaramanga desde el miércoles 1 de abril por eventos de Semana Santa

La movilidad en Bucaramanga tendrá modificaciones importantes durante la Semana Santa debido a un plan especial de regulación vial implementado por la Dirección de Tránsito, en el marco de la agenda cultural de “BucaraSanta”.

Según la autoridad de Tránsito municipal los cierres más relevantes se concentrarán en el Centro de Bucaramanga, en el perímetro comprendido entre las carreras 9 y 13, y las calles 34 y 37, debido a eventos culturales y al concierto del artista Alex Campos en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento.

Estas restricciones comenzarán desde las 5:00 a.m. del miércoles 1 de abril y se extenderán hasta la medianoche del Sábado Santo 4 de abril.

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Aunque habrá limitaciones en la circulación dentro de este sector, las autoridades precisaron que las calles 34 y 37, así como las carreras 9 y 13, se mantendrán habilitadas para facilitar la movilidad, toda vez que el cierre es al interior de ese perímetro.

Cierres en la vía Bucaramanga a Pamplona el Viernes Santo

Otro punto que presentará cierres viales será la vía hacia Pamplona, específicamente entre el Parque del Agua y el kilómetro 3, donde se realizará el tradicional viacrucis al cerro de Morrorico.

Este cierre se aplicará el Viernes Santo desde las 5:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., lo que implicará restricciones para vehículos de carga que transiten hacia Cúcuta, los cuales deberán permanecer en el sector del Puente La Cemento mientras avanza la procesión.

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El director de tránsito, Jhair Manrique, indicó que estas medidas buscan proteger a los asistentes y garantizar el desarrollo seguro de las actividades religiosas y culturales. En ese sentido, la entidad desplegará todo su personal operativo para el control del tráfico durante estas jornadas.

La Alcaldía de Bucaramanga invita a la ciudadanía a respetar las disposiciones y adoptar comportamientos responsables en la vía, con el fin de evitar contratiempos y contribuir al orden durante la Semana Mayor.