Más de 30 mil turistas llegarían a Bucaramanga en Semana Santa: así se prepara la ciudad

Bucaramanga se prepara para recibir más de 30.566 turistas durante la Semana Santa, en medio de una de las temporadas de mayor movimiento del año.

La proyección se da mientras en la terminal de transporte se espera la movilización de cerca de 100 mil personas, superando las cifras registradas en 2025, cuando se reportaron más de 91 mil viajeros.

Sobre este tema: Cerca de 100 mil pasajeros se movilizarán desde Bucaramanga durante la Semana Santa

Este flujo de visitantes coincide con la estrategia “Bucarasanta”, que se extenderá hasta el 5 de abril y reúne más de 70 actividades culturales, religiosas y turísticas en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, Nathalia Torres, esta temporada representa una oportunidad para atraer más visitantes, con la expectativa de superar los cerca de 100 mil asistentes registrados el año pasado.

Amplié la información: Más de 50 eventos en Bucaramanga para Semana Santa: estos son los planes culturales y turísticos

“Para nosotros esta es una oportunidad imperdible, con nuevas rutas y una agenda de más de 70 eventos que busca atraer más visitantes. El año pasado tuvimos cerca de 100 mil asistentes y esperamos superar esa cifra”.

Además de la oferta turística, las autoridades activaron un plan de seguridad con más de 3.700 uniformados entre Policía y Ejército, desplegados en los principales ejes viales, municipios y eventos religiosos en todo el departamento.

Le puede interesar: Más de 3.500 policías blindarán la seguridad de Cartagena durante la temporada de Semana Santa

Desde la Gobernación señalaron que más de 2.000 uniformados están concentrados en corredores estratégicos para garantizar la movilidad y prevenir situaciones de riesgo durante estos días.

Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos y visitantes a acatar las recomendaciones de seguridad y reportar cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad durante la temporada.