Precio oficial del dólar HOY en Venezuela, 31 de marzo, según el BCV: ¡Sigue en aumento!

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este martes 31 de marzo el dólar se cotiza en 473,87020000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una nueva alza con respecto al precio que se manejó el en el cierre del día anterior, lunes 30 de marzo cuando el precio se situó en los 471,70040000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy martes 31 de marzo

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estás también experimentaron variaciones en la cotización de este martes 31 de marzo en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 542,63824342 bolívares.

: 542,63824342 bolívares. Yuan chino : 68,55760995 bolívares.

: 68,55760995 bolívares. Lira turca : 10,65623988 bolívares.

: 10,65623988 bolívares. Rublo ruso: 5,82869759 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este martes 31 de marzo?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este martes 31 de marzo. Estos son:

Banco Provincial : 525,6200 para compra - 487,1513 para venta.

: 525,6200 para compra - 487,1513 para venta. Banco de Venezuela : 470,5211 para compra - 469,0000 para venta.

: 470,5211 para compra - 469,0000 para venta. Banco Nacional de Crédito : 491,7982 para compra - 472,8261 para venta

: 491,7982 para compra - 472,8261 para venta Banesco : 482,6200 para compra - 587,1513 para venta.

: 482,6200 para compra - 587,1513 para venta. Banco Mercantil : 599,6170 - para compra - 555,0000 para venta.

: 599,6170 - para compra - 555,0000 para venta. Otras Instituciones: 536,1690 para compra - 497,9565 para venta.

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