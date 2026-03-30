Precio del dólar en Venezuela HOY 30 de marzo: Banco Central reporta un nuevo aumento

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este lunes 30 de marzo el dólar se cotiza en 471,70040000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una nueva alza con respecto al precio que se manejó el en el cierre de la semana anterior, viernes 27 de marzo cuando el precio se situó en los 468,51450000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy lunes 30 de marzo

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estás también experimentaron variaciones en la cotización de este lunes 30 de marzo en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 543,94131626 bolívares.

: 543,94131626 bolívares. Yuan chino : 68,25257918 bolívares.

: 68,25257918 bolívares. Lira turca : 10,60966497 bolívares.

: 10,60966497 bolívares. Rublo ruso: 5,79927659 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este lunes 30 de marzo?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este lunes 30 de marzo. Estos son:

Banco Provincial : 480,6209 para compra - 529,3092 para venta.

: 480,6209 para compra - 529,3092 para venta. N58 Banco Digital : 468,5145 para compra - 469,0000 para venta.

: 468,5145 para compra - 469,0000 para venta. Banco Nacional de Crédito : 491,7982 para compra - 501,0270 para venta

: 491,7982 para compra - 501,0270 para venta Banesco : 502,3950 para compra - 549,9972 para venta.

: 502,3950 para compra - 549,9972 para venta. Banco Mercantil : 551,9811 - para compra - 592,9581 para venta.

: 551,9811 - para compra - 592,9581 para venta. Otras Instituciones: 498,8440 para compra - 506,5384 para venta.

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