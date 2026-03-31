Lista de ciudades con menor y mayor tasa de desempleo en Colombia, según nueva encuesta DANE / Getty Images / Javier Ghersi

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó una nueva Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para febrero 2026, que revela el panorama del mercado laboral en Colombia, con un enfoque especial en las tasas de desocupación nacional y por ciudades.

Según explicó el DANE, los datos corresponden al trimestre de diciembre de 2025 a febrero de 2026, ofreciendo una visión actualizada de las dinámicas del empleo en las principales ciudades del país.

A nivel nacional, la tasa de desocupación se ubicó en 9,4%, cifra que representa una disminución frente al periodo anterior con una tasa de 10,4%. En el análisis mensual, para el mes de febrero la tasa de desocupación fue de 9,2%. Esto representa una disminución de 1,1% respecto a febrero de 2025 (10,3%).

El análisis del DANE desglosa las cifras para 13 ciudades y áreas metropolitanas. Para febrero, la tasa de desempleo en este conjunto de ciudades fue del 9,2%. La tasa global de participación se situó en 66,4% y la tasa de ocupación fue del 60,3%, similar a la del año anterior.

Ranking de ciudades con menores tasas de desocupación en Colombia

Entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas analizadas, Quibdó registró la tasa de desempleo más alta, con un 26,3%. Le siguen Riohacha con 14,3% y Cartagena con 14,2%.

Entre las otras ciudades con tasas elevadas están: Ibagué (13,0%), Armenia (13,0%), Sincelejo (12,3%) y Cúcuta (12,3%).

Las ciudades que registran tasas de desempleo más altas

En contraste, las ciudades que presentaron menores tasas de desocupación fueron:

Villavicencio con 8,0%

Neiva con 8,1%

Bogotá D.C. con 8,2%

Manizales con (8,6%)

Pereira con (8,9%)

Medellín con (9,0%)

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Actividades profesionales y administración pública lideran crecimiento del empleo

En cuanto a la población ocupada, en febrero de 2026, el total nacional alcanzó los 24.094 miles de personas. La rama de actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos fue la que más contribuyó a la variación de la población ocupada en febrero 2026, sumando 250 mil personas.

Otro sector en crecimiento significativo fue la administración pública y defensa, educación y atención a la salud humana, sumando 244 mil personas a la población ocupada. Según los resultados, estas son las ramas de actividad que más contribuyeron positivamente:

“Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos” (1,1 puntos porcentuales), “Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana” (1,0) y “Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios” (0,8 puntos porcentuales).

Entre las ramas con mayor contribución negativa se destaca la “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca”. Por último, la población fuera de la fuerza de trabajo en febrero de 2026 fue de 14.474 miles de personas a nivel nacional, concentrándose principalmente en “Oficios del hogar” (54,0%) y “Estudiando” (23,6%).