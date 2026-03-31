¿Le toca declarar renta en el 2026? LINK oficial de la DIAN para saber si tiene que presentarla

Logo de la DIAN, dinero Colombia e imagen de referencia de pago de impuestos. Fotos: DIAN / Getty Images

Se acerca el inicio del calendario tributario para millones de colombianos, por lo que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) habilitó una herramienta que les informa a las personas si tienen que declarar renta en el 2026 (año gravable 2025).

Lea aquí: Si ganó 2 salarios mínimos en 2025, ¿debe declarar renta en 2026? DIAN explica el tope

Paso a paso para consultar si debe declarar renta, según la DIAN

Ingresar al siguiente LINK → https://webazure.dian.gov.co/consultarenta/

→ https://webazure.dian.gov.co/consultarenta/ Allí debe ingresar el número de cédula

Tras esto, le harán tres preguntas relacionadas a sus finanzas. Luego haga CLIC en continuar.

Cuando la DIAN verifique que las respuestas son correctas, la página le dirá si debe declarar renta para el año gravable 2025. Incluso, le indicarán cuál o cuáles condiciones cumple para tener que presentar la declaración.

También puede leer: Abecé del nuevo impuesto al patrimonio para empresas: ¿cuándo y cómo debe pagarse?

¿Cuáles son las razones para presentar la declaración de renta en Colombia?

Ingresos iguales o superiores a los 73.323.600 pesos durante el 2025.

durante el 2025. Patrimonio bruto igual o mayor a los 235.683.000 pesos hasta el 31 de diciembre de 2025.

hasta el 31 de diciembre de 2025. Consumos en tarjetas de crédito por montos superiores a los 73.323.600 pesos durante el 2025.

durante el 2025. Compras o consumos superiores a los 73.323.600 pesos durante el 2025.

durante el 2025. Consignaciones acumuladas por una cifra de 73.323.600 pesos a lo largo del 2025.

Le puede interesar: Pensionados que no deben pagar impuesto a la renta en 2026: Nuevo tope de UVT explicado

Fechas clave en el calendario tributario para 2026

El plazo para la presentación de la declaración de renta y el pago del impuesto correspondiente para el año gravable 2025 va del 12 de agosto al 26 de octubre de 2026, de acuerdo a los dos últimos dígitos del NIT.

Para personas jurídicas, se paga en dos cuotas, también con el número del NIT:

Presentación de declaración y pago de primera cuota: entre el séptimo y décimo sexto día hábil de mayo: del 12 al 26 de mayo de 2026.

Pago segunda cuota: entre el séptimo y décimo sexto día hábil de julio: del 09 al 23 de julio de 2026.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: