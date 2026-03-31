¿Le toca declarar renta en el 2026? LINK oficial de la DIAN para saber si tiene que presentarla
La DIAN, además de informarle si tiene o no que presentar la declaración de renta, le dice por qué debe hacerlo y responde a sus inquietudes.
Se acerca el inicio del calendario tributario para millones de colombianos, por lo que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) habilitó una herramienta que les informa a las personas si tienen que declarar renta en el 2026 (año gravable 2025).
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Paso a paso para consultar si debe declarar renta, según la DIAN
- Ingresar al siguiente LINK → https://webazure.dian.gov.co/consultarenta/
- Allí debe ingresar el número de cédula
- Tras esto, le harán tres preguntas relacionadas a sus finanzas. Luego haga CLIC en continuar.
- Cuando la DIAN verifique que las respuestas son correctas, la página le dirá si debe declarar renta para el año gravable 2025. Incluso, le indicarán cuál o cuáles condiciones cumple para tener que presentar la declaración.
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¿Cuáles son las razones para presentar la declaración de renta en Colombia?
- Ingresos iguales o superiores a los 73.323.600 pesos durante el 2025.
- Patrimonio bruto igual o mayor a los 235.683.000 pesos hasta el 31 de diciembre de 2025.
- Consumos en tarjetas de crédito por montos superiores a los 73.323.600 pesos durante el 2025.
- Compras o consumos superiores a los 73.323.600 pesos durante el 2025.
- Consignaciones acumuladas por una cifra de 73.323.600 pesos a lo largo del 2025.
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Fechas clave en el calendario tributario para 2026
El plazo para la presentación de la declaración de renta y el pago del impuesto correspondiente para el año gravable 2025 va del 12 de agosto al 26 de octubre de 2026, de acuerdo a los dos últimos dígitos del NIT.
Para personas jurídicas, se paga en dos cuotas, también con el número del NIT:
- Presentación de declaración y pago de primera cuota: entre el séptimo y décimo sexto día hábil de mayo: del 12 al 26 de mayo de 2026.
- Pago segunda cuota: entre el séptimo y décimo sexto día hábil de julio: del 09 al 23 de julio de 2026.
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...