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31 mar 2026 Actualizado 03:20

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Economía

¿Le toca declarar renta en el 2026? LINK oficial de la DIAN para saber si tiene que presentarla

La DIAN, además de informarle si tiene o no que presentar la declaración de renta, le dice por qué debe hacerlo y responde a sus inquietudes.

Logo de la DIAN, dinero Colombia e imagen de referencia de pago de impuestos. Fotos: DIAN / Getty Images

Logo de la DIAN, dinero Colombia e imagen de referencia de pago de impuestos. Fotos: DIAN / Getty Images

Logo de la DIAN, dinero Colombia e imagen de referencia de pago de impuestos. Fotos: DIAN / Getty Images

Se acerca el inicio del calendario tributario para millones de colombianos, por lo que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) habilitó una herramienta que les informa a las personas si tienen que declarar renta en el 2026 (año gravable 2025).

Lea aquí: Si ganó 2 salarios mínimos en 2025, ¿debe declarar renta en 2026? DIAN explica el tope

Paso a paso para consultar si debe declarar renta, según la DIAN

  • Ingresar al siguiente LINK https://webazure.dian.gov.co/consultarenta/
  • Allí debe ingresar el número de cédula
  • Tras esto, le harán tres preguntas relacionadas a sus finanzas. Luego haga CLIC en continuar.
  • Cuando la DIAN verifique que las respuestas son correctas, la página le dirá si debe declarar renta para el año gravable 2025. Incluso, le indicarán cuál o cuáles condiciones cumple para tener que presentar la declaración.

También puede leer: Abecé del nuevo impuesto al patrimonio para empresas: ¿cuándo y cómo debe pagarse?

¿Cuáles son las razones para presentar la declaración de renta en Colombia?

  • Ingresos iguales o superiores a los 73.323.600 pesos durante el 2025.
  • Patrimonio bruto igual o mayor a los 235.683.000 pesos hasta el 31 de diciembre de 2025.
  • Consumos en tarjetas de crédito por montos superiores a los 73.323.600 pesos durante el 2025.
  • Compras o consumos superiores a los 73.323.600 pesos durante el 2025.
  • Consignaciones acumuladas por una cifra de 73.323.600 pesos a lo largo del 2025.

Le puede interesar: Pensionados que no deben pagar impuesto a la renta en 2026: Nuevo tope de UVT explicado

Fechas clave en el calendario tributario para 2026

El plazo para la presentación de la declaración de renta y el pago del impuesto correspondiente para el año gravable 2025 va del 12 de agosto al 26 de octubre de 2026, de acuerdo a los dos últimos dígitos del NIT.

Para personas jurídicas, se paga en dos cuotas, también con el número del NIT:

  • Presentación de declaración y pago de primera cuota: entre el séptimo y décimo sexto día hábil de mayo: del 12 al 26 de mayo de 2026.
  • Pago segunda cuota: entre el séptimo y décimo sexto día hábil de julio: del 09 al 23 de julio de 2026.

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Felipe Lara

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Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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