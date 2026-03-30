Casos en que hijos podrían heredar pensión de sus padres: Requisitos clave para cobrarla, según Ley

Imagen de referencia, foto Gettyimages, Canva y lo del Gobierno de Colombia.

En Colombia, los hijos pueden heredar la pensión de un padre fallecido si cumplen con ciertos requisitos dependiendo del régimen pensional. Para este caso y otros semejantes se aplica el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Ahora bien, según explica la ley 2381 de 2024 en sus artículos 47 y 48, tanto en el fondo público administrado por Colpensiones como en los privados es posible heredar la pensión de un familiar fallecido, siempre y cuando sea beneficiario de la misma.

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La pensión de sobrevivientes es un beneficio que busca garantizar a los familiares de una persona fallecida la estabilidad económica suficiente para una subsistencia digna.

Esta prestación también podrá ser solicitada por el cónyuge, padres beneficiarios y hermanos con discapacidad o dependencia económica con el pensionado.

Los hijos de los afiliados son beneficiarios directos en este caso, pero deben responder a algunos requisitos para recibirla.

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¿Cuáles son los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes según la ley?

Los hijos heredan la pensión de los padres gracias al tipo de pensión contributiva de sobrevivientes o de sustitución, esto quiere decir que reciben la mesada por un periodo determinado. Para hacerlo, el fallecido debe haber cumplido con los siguientes requisitos:

El afiliado cotizó al menos 50 semanas durante los 3 años previos a su fallecimiento.

La causa de muerte del afiliado no es accidente o enfermedad producto de actividades laborales.

Si no logró lo anterior, los familiares podrán solicitar una indemnización sustitutiva para asegurar el aprovechamiento de los recursos aportados al sistema.

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¿Quién tiene derecho a la pensión de sobrevivientes?

Así las cosas, el orden de prioridad para solicitar la pensión de sobreviviente de acuerdo con lo establecido en la ley 2381 de 2024 es:

El esposo(a) o el compañero(a) permanente que hubiere convivido los últimos 5 años con el fallecido.

Hijos menores o con discapacidad

Si no tenía compañero(a) permanente ni hijos, serán beneficiarios los padres, si dependían de este.

A falta de todos los anteriores, los hermanos del pensionado, siempre que sean discapacitados y dependieran económicamente de su hermano.

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¿En qué casos un hijo puede heredar la pensión de un padre fallecido?

En el caso particular de los hijos, la ley detalla que podrán solicitar este beneficio toda vez que, sean menores de 18 años, estén estudiando o tengan alguna discapacidad física o mental:

Los hijos menores de edad y los mayores de edad hasta los 25 años, siempre que demuestren que son estudiantes.

Los hijos con discapacidad que dependían económicamente de su padre/madre pensionado

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