ICETEX anuncia fecha de abril para la renovación de créditos 2026-1: Así puede hacer la solicitud

Imagen de referencia de una de las fachadas del ICETEX (Crédito: ICETEX) / A la derecha, imagen ilustrativa de una estudiante (Crédito: Getty Images)

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) ha anunciado que aún hay plazo para iniciar el proceso de renovación del semestre 2026-1 y aseguramiento de apoyo financiero para el próximo semestre educativo.

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Los plazos están estipulados hasta el vienes 10 de abril, para quieres estén estudiando tanto pregrados como posgrados tanto en universidades nacionales como exteriores. Por otro lado, habrá renovación extemporánea hasta el 24 de este mismo mes, para los que hayan realizado la actualización de datos dentro de los tiempos establecidos.

¿Cómo solicitar una renovación de crédito con el ICETEX?

Según la entidad, más de 100.000 estudiantes en todo el país deberán completar este proceso en las próximas semanas. Para hacerlo, deben actualizar su información en la plataforma digital del ICETEX y presentar el formulario de renovación ante su institución de educación superior.

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Primeramente, debe asegurarse que tenga sus cuotas al día y haya hecho aportes al Fondo Pasivo Contingente (AFPC).

En caso de haber hecho un pago reciente, debe esperar al menos 3 días para ver la actualización en la plataforma y así iniciar el proceso de renovación para el próximo semestre. De otra forma, no podrá darse avance a este proceso.

Una vez completado este primer apartado, debe seguir los siguientes pasos:

Vaya a web.icetex.gov.co En la barra de menús, generalmente ubicada en la parte superior de la página, seleccione <<Créditos>>, luego <<Gestión de Crédito>> y entonces a <<Renovar>>. En esta página debe bajar hasta la sección de <<Oficina Virtual>> para que ingrese sus datos. Si es su primera vez en esta plataforma, puede seleccionar la opción de <<Regístrese aquí>> Ya ingresado, es importante que actualice tus datos, pues en cada período académico se necesitará información al día sobre su dirección, teléfono, ocupación y finanzas personales para determinar la viabilidad para la renovación.

Después de esto ya deberá dirigirse a las líneas de atención de su Universidad o Institución de Educación Superior para que estos se encarguen del resto del proceso. Esta organización gestionará la renovación del crédito educativo con el ICETEX, asegurando el giro correspondiente del segundo semestre.

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Cosas para tener en cuenta:

El viernes 08 de mayo de 2026 será el cierre semestral y comenzará el segundo semestre de la convocatoria 2026 del ICETEX.

y comenzará el segundo semestre de la convocatoria 2026 del ICETEX. Si no se efectúa el proceso de renovación completo, no hay lugar a desembolso por parte del ICETEX.

No renovar el crédito por más de dos (2) periodos ocasionará la terminación automática del crédito y el paso al cobro.

Los desembolsos a los créditos que cuentan con el beneficio de subsidio de sostenimiento, el giro estará supeditado a la disponibilidad de recursos que disponga el Gobierno Nacional.

Para el periodo 2026-1, los créditos de largo plazo contarán con el beneficio de subsidio a la tasa, siempre y cuando el ICETEX disponga de los recursos provenientes del Gobierno Nacional. En caso de no contar con dichos recursos, los giros realizados y la cartera acumulada se liquidarán con la tasa de contratación vigente.

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