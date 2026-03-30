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¿Tiene futuro la Ley de Sometimiento y debe reactivarse la captura de ‘Calarcá’? Congresistas opinan

Los representantes a la Cámara Alirio Uribe, del Pacto Histórico; y Julio César Triana, del partido Cambio Radical, expusieron sus posiciones políticas en 6AM W de Caracol Radio acerca del futuro del proyecto de ley que busca regular los procesos de sometimiento de grupos armados.

Alirio Uribe defendió la necesidad de avanzar en la iniciativa y advirtió que no debe frenarse por el ambiente electoral. “Estos temas de paz no se deberían aplazar, hay 10 mesas de negociación (…) lo que uno lamenta es que el Congreso no dé el debate en serio, que se vuelva un debate de campaña política”, afirmó.

Además, insistió en que el país necesita una estrategia integral para enfrentar el conflicto armado. “Este conflicto no se va a resolver sino con una política eficaz de seguridad, combinada con una política de diálogo y negociación”, señaló.

Sobre la reactivación de la captura de alias ‘Calarcá’, el representante del Pacto Histórico sostuvo que, de comprobarse actividades ilegales, la respuesta debe ser inmediata. “Si están delinquiendo obviamente se deben reactivar esas órdenes de captura”, dijo.

Por su parte, el representante Julio César Triana cuestionó la política de Paz Total y pidió archivar la Ley de Sometimiento. “La Paz Total ha sido un absoluto fracaso (…) en lo único que se ha basado es en que los grupos criminales tengan mucho más número de hombres y mucho más territorio controlado”, aseguró.

“No hay ningún colombiano que no quiera la paz, lo que no queremos es que se burlen de nosotros, como lo han hecho estos grupos al margen de la ley”, sostuvo.

“Esta es una norma abiertamente inconstitucional, toda vez que atiende una serie de beneficios que se asemejan a una política de justicia transicional y, por ende, debe ser tramitada como estatutaria”, agregó.

De igual manera, planteó que los hallazgos conocidos recientemente refuerzan la necesidad de actuar con contundencia. “No solamente se debe reactivar la orden de captura de ‘Calarcá’, sino que se deben reactivar de manera inmediata todas las detenciones”, afirmó.

“¿Cómo puede haber sometimiento si ni siquiera hay una negociación seria? Lo evidenciamos en el territorio nacional. Entiendo al Gobierno, lo que hemos visto son buenas intenciones, pero de buenas intenciones está vestido el camino al infierno”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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