Hicimos más de 100 reportes de violaciones a la mesa de negociación con Calarcá: Gobernador Caquetá

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El gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, advirtió sobre la grave situación de orden público en el departamento, señalando a las disidencias lideradas por alias “Calarcá” de cometer secuestros, reclutamiento forzado de menores y acciones de control territorial, a pesar de estar en una mesa de conversaciones con el Gobierno Nacional.

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Según el mandatario regional, en las últimas horas se conoció el caso de una pareja que había sido secuestrada en la zona del bajo Caguán durante aproximadamente 10 días y que logró escapar.

Sin embargo, la preocupación aumentó al confirmarse que sus cinco hijos habrían sido escondidos en la selva por el grupo armado ilegal, y actualmente se desconoce su paradero.

El gobernador denunció que estas estructuras ejercen presión sobre las comunidades, llegando incluso a amenazar con reclutar a los menores si los padres no regresan al cautiverio. “Tienen ubicadas a todas las familias y ejercen un constreñimiento total sobre la población”, afirmó.

También habló de alias “Urias Perdomo”, quien ha sido denunciado en varias oportunidades en los micrófonos de Caracol Radio, y el gobernador lo identificó como uno de los principales responsables de extorsiones, secuestros y otras acciones criminales en municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Florencia.

Asimismo, mencionó a alias “La Morocha”, quien tendría un rol clave en el control social de las comunidades.

Denuncias de incumplimientos a los acuerdos

En su intervención, Ruiz aseguró que, pese a las reiteradas denuncias, la situación no ha mejorado. Indicó que durante 2025 su administración presentó más de 100 reportes por presuntas violaciones a los compromisos de la mesa de negociación, sin que, según él, haya habido una respuesta efectiva.

“El problema es que mientras hay una mesa de diálogo, estas estructuras se siguen fortaleciendo militar, económica y políticamente”, afirmó.

Ordenes de captura a alias ‘Calarcá’

Además, respaldó la posibilidad de reactivar órdenes de captura contra alias “Calarcá”, señalando que es necesario que el proceso de paz tenga resultados concretos o, de lo contrario, se tomen medidas contundentes para frenar la criminalidad en la región.

“Se está comprometiendo la seguridad, la vida y el patrimonio de más de medio millón de habitantes del Caquetá”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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