¿Qué se juega Colombia en la primera vuelta presidencial?

En Hora20 un programa para analizar lo que se juega Colombia en las elecciones de primera vuelta presidencial que se llevarán a cabo en pocas horas, con las voces más relevantes del análisis; después, con la institucionalidad, el registrador nacional y la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE). Al final, el debate sobre todo lo que está en juego en estas elecciones, las candidaturas, las proyecciones y los escenarios de lo que podría ocurrir este domingo.

Lo que dicen los panelistas

Alejandro Santos, director de contenidos de Prisa Media, apuntó que estas elecciones son cruciales y que al tiempo se van tensionando las instituciones, “la organización electoral del país, como se demostró en las elecciones legislativas, tuvo resultados ejemplares. La manera como la organización electoral, la Fuerza Pública, los organismos de control y la velocidad de resultados en elecciones al congreso y con consultas, es realmente ejemplar”.

Detalló que es una elección donde se decidirá el rumbo, en una región que se mueve hacia la derecha, “el resultado que salga este domingo será definitivo para saber si triunfa la izquierda o la derecha. El país se juega un futuro de cara a un continente que miró hacia la derecha”. Por otro lado, resaltó que la dinámica política y electoral ha cambiado mucho, “las emociones están primando en una sociedad de la información digitalizada. En estas elecciones vimos el impacto de la digitalización”.

Para Angelika Rettberg, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, en esta primera vuelta de elecciones Colombia se juega la credibilidad en sus instituciones electorales, “Colombia ha sido una democracia sólida, pero la contienda pasa por cuestionar el proceso. Se juega el lugar de la democracia colombiana en la región porque toca enmarcar las elecciones en contexto regional y global, mucho de lo que pasa repercute en lo nacional”.

Manifestó que los debates ayudaban a que el ciudadano formara su opinión, “a pesar de no tener debates, eso no significa que los candidatos no hicieran el trabajo de producir mensajes. No hubo debates, pero conexión con el electorado sí de una manera muy distinta. Es una conexión emocional, pero también conociendo los perfiles de a quienes le hablan”. Sobre los temas que preponderaron en la campaña, dijo que llama la atención que en contraste con otras épocas, la economía no sea una preocupación de las personas, “a pesar de la crisis, el país sigue creciendo, hay una inflación controlada y eso ha generado dudas y cuestionamientos de quienes esperaban la debacle con un gobierno progresista”. Por otro lado, dijo que la salud se ha vuelto un problema central para los votantes, así como la seguridad, tema sobre el cual dijo, que otra vez es un problema para los colombianos, pues remarcó que 10 años después de la firma del acuerdo de paz, la seguridad mueve al electorado y puede decidir la elección.

Thierry Ways, empresario, ingeniero y columnista, explicó que en estas elecciones se juega la credibilidad de las encuestas, “con la nueva Ley hemos notado cómo ha cambiado el panorama de las firmas y hay gran dispersión sobre los resultados”. También dijo que estas han sido unas elecciones atípicas, “no hubo debates o a medias, o con candidatos a la vicepresidencia o con quienes están en últimos lugares. Hubo un empobrecimiento del proceso democrático en Colombia al no tener debates, ojalá esto no se repita”. De otro lado, recordó que ha sido una campaña marcada por la violencia, “hemos visto acciones de grupos armados en muchas partes del territorio. En muchos municipios no se permite elegir con libertad y esta semana hubo 50 muertos en Guaviare. Además, asesinaron a un precandidato”.

Finalmente, resaltó que así como el Consejo de Estado puso freno a la participación en política del presidente, está la responsabilidad de las instituciones, de las cortes, del congreso, de la sociedad civil.

Hernán Penagos, registrador nacional del estado civil, explicó que el material electoral está llegando a todos los rincones de Colombia, “son 122 mil mesas las instaladas, 860 mil jurados de votación, personas del común que han sido designados por sorteo. Son 9.300 jueces y notarios, que a su vez son integrantes de comisiones escrutadoras en todos los municipios y, más de 1.400 observadores internacionales; hace cuatro años hubo 300”. Resaltó que los testigos electorales, designados por los partidos y campañas para que estén en las mesas, ya son más de 400 mil, “es un proceso electoral con millones de personas que hacen las elecciones”.

Explicó que el domingo a partir de las 4:00 p.m. los jurados de votación, que son seis por mesa, cuentan los votos, uno a uno “esos resultados los escriben en unas actas, los E14. Ahí se escriben resultados de cada candidato en esa mesa”. Remarcó que los E14 son tres: delegados, claveros y de transmisión, “una vez diligenciadas por jurados y firmados por ellos, se les permite a los testigos de los partidos tomar fotografías y para que tengan tranquilidad de lo que pasa en cada mesa, “los E14 toman varios destinos. De un lado se transmiten resultados para que haya rapidez en información, en paralelo se escanean para que los partidos los tengan en sus manos y saber cómo se votó en todas las mesas”.

Frente a las denuncias de posible fraude, el registrador dijo que no hay ninguna posibilidad de que software o código fuente modifique resultados, “ante software hay plan de auditoría, el más robusto de la historia: auditoría internacional, exposición del código fuente, disposición, auditores de partidos”.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, manifestó que el domingo el país se juega la madurez política, “hemos tenido un final de campaña muy fuerte y el domingo tenemos que esperar resultados, verlos tranquilamente y tener la madurez emocional para entender que faltan días de escrutinio”, resaltó que el proceso ha sido observado por la MOE Colombia y misiones de observación internacionales, “el proceso también ha sido verificado por testigos de las campañas, vigilados por autoridades de control en puestos y comisiones escrutadoras y que han sido analizados y comentados por medios”.

De otro lado, comentó que el contexto electoral ha sido muy duro, “tuvimos una Comisión de Seguimiento muy dura, se presentaron quejas de organizaciones políticas en temas como participación política de funcionarios públicos”.